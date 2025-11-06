Aktualizacja: 06.11.2025 00:08 Publikacja: 05.11.2025 23:35
16 października – dzień przed planowanym przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego do Waszyngtonu – prezydent USA Donald Trump nawiązał telefoniczny kontakt z Władimirem Putinem. „Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem” – napisał Trump w poście na Truth Social. „Rozmowa jest w toku, długa i przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin”.
Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewniał, że rozmowa była „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym– jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą”– napisał prezydent USA.
Według jego relacji rozmowa w znacznej części poświęcona była kontaktom handlowym między obydwoma państwami po zakończeniu wojny na Ukrainie.
Teraz Donald Trump zdradził nowe szczegóły na temat rozmowy z rosyjskim przywódcą – podaje ukraińska agencja informacyjna Ukrainian National News (UNN).
Prezydent USA Donald Trump – podczas wydarzenia America Business Forum w Miami, które odbyło się w środę – zdradził, że podczas swojej ostatniej rozmowy z Władimirem Putinem, rosyjski przywódca rzekomo poprosił go o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. – Rozmawiałem z nim (Putinem red.) dwa tygodnie temu i powiedział: „Próbowaliśmy zakończyć tę wojnę od dziesięciu lat, ale nie udało nam się. Ty musisz to zakończyć” – podkreślił Trump. Jak dodał prezydent USA, „niektóre z tych spraw załatwił w ciągu godziny”. Nie sprecyzował jednak, co dokładnie ma na myśli.
Trump skrytykował także Organizację Narodów Zjednoczonych za brak pomocy w mediacjach dotyczących wojny między Rosją a Ukrainą, a także innych konfliktów, które – jak twierdzi – udało mu się zakończyć od czasu objęcia urzędu.
