Trump: Putin powiedział, że to ja muszę zakończyć wojnę na Ukrainie

Donald Trump zdradził w środę, że gdy rozmawiał z Władimirem Putinem, rosyjski przywódca powiedział mu, że to prezydent USA „musi zakończyć” wojnę na Ukrainie. – Próbowaliśmy, ale nie udało nam się – miał stwierdzić Putin.

Aktualizacja: 06.11.2025 00:08 Publikacja: 05.11.2025 23:35

Trump: Putin powiedział, że to ja muszę zakończyć wojnę na Ukrainie

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Ada Michalak

16 października – dzień przed planowanym przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego do Waszyngtonu – prezydent USA Donald Trump nawiązał telefoniczny kontakt z Władimirem Putinem. „Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem” – napisał Trump w poście na Truth Social. „Rozmowa jest w toku, długa i przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin”.

Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewniał, że rozmowa była  „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym– jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą”– napisał prezydent USA.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump
Polityka
Rozmowa Trump-Putin. Czy prezydent USA postawił ultimatum?

Według jego relacji rozmowa w znacznej części poświęcona była kontaktom handlowym między obydwoma państwami po zakończeniu wojny na Ukrainie.  

Teraz Donald Trump zdradził nowe szczegóły na temat rozmowy z rosyjskim przywódcą – podaje ukraińska agencja informacyjna Ukrainian National News (UNN). 

Trump zdradza szczegóły rozmowy z Putinem. Wspomniał o zakończeniu wojny na Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump – podczas wydarzenia America Business Forum w Miami, które odbyło się w środę – zdradził, że podczas swojej ostatniej rozmowy z Władimirem Putinem, rosyjski przywódca rzekomo poprosił go o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. – Rozmawiałem z nim (Putinem red.) dwa tygodnie temu i powiedział: „Próbowaliśmy zakończyć tę wojnę od dziesięciu lat, ale nie udało nam się. Ty musisz to zakończyć” – podkreślił Trump. Jak dodał prezydent USA, „niektóre z tych spraw załatwił w ciągu godziny”. Nie sprecyzował jednak, co dokładnie ma na myśli.

Foto: PAP

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Tomahawki oddalają się od Ukrainy. Donald Trump zabrał głos po rozmowie z Władimirem Putinem

Trump skrytykował także Organizację Narodów Zjednoczonych za brak pomocy w mediacjach dotyczących wojny między Rosją a Ukrainą, a także innych konfliktów, które – jak twierdzi – udało mu się zakończyć od czasu objęcia urzędu.

Źródło: rp.pl

