16 października – dzień przed planowanym przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego do Waszyngtonu – prezydent USA Donald Trump nawiązał telefoniczny kontakt z Władimirem Putinem. „Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem” – napisał Trump w poście na Truth Social. „Rozmowa jest w toku, długa i przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin”.

Po zakończeniu rozmowy z przywódcą Rosji Trump zamieścił na Truth Social wpis, w którym zapewniał, że rozmowa była „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym– jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą”– napisał prezydent USA.

Według jego relacji rozmowa w znacznej części poświęcona była kontaktom handlowym między obydwoma państwami po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Teraz Donald Trump zdradził nowe szczegóły na temat rozmowy z rosyjskim przywódcą – podaje ukraińska agencja informacyjna Ukrainian National News (UNN).