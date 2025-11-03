Aktualizacja: 03.11.2025 17:42 Publikacja: 03.11.2025 10:17
Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. W jego miejsce rząd wprowadził bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Do bonu są uprawnione gospodarstwa domowe, które za ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne płacą powyżej 170 zł/GJ.
Bon jest przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę. Po przekroczeniu limitu dochodowego, bon będzie przyznawany według zasady „złotówka za złotówkę”, tj. jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.
Jak podkreśla na swojej stronie Ministerstwo Energii, dla jednego gospodarstwa pod wskazanym adresem może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. W przypadku kilku wniosków z tego samego gospodarstwa domowego przysługujący bon ciepłowniczy zostanie wypłacony osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza, a pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Przewidziano, iż o bon ciepłowniczy będzie można wnioskować dwukrotnie:
Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto (cena ciepła):
Przy bonie ciepłowniczym za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.:
Przy bonie ciepłowniczym za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:
Wnioski o bon można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić osobiście lub wysłać wniosek pocztą. Dokumenty można złożyć również online za pośrednictwem strony gov.pl, przez platformę ePUAP bądź aplikację mObywatel.
Do wniosku w większości przypadków należy załączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu, gdzie znajduje się gospodarstwo domowe. Zaświadczenie musi potwierdzać fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto, która decyduje o wartości przyznanego bonu ciepłowniczego. Wzór wniosku i wzór zaświadczenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii: https://www.gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen.
Obowiązek składania zaświadczeń nie dotyczy gospodarstw, które mają podpisaną umowę bezpośrednio z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Wówczas informacje o cenie trzeba wskazać we wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.
