Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?

Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1750 zł. Wnioski można składać do 15 grudnia.

Publikacja: 03.11.2025 10:17

Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy można ubiegać się o bon ciepłowniczy i jakie są ważne daty?
  • Jakie wsparcie finansowe można otrzymać w ramach bonu ciepłowniczego?
  • Jakie gospodarstwa domowe są uprawnione do otrzymania bonu i jakie kryteria decydują o przyznaniu wsparcia?
  • Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy i jakie dokumenty są potrzebne?

Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. W jego miejsce rząd wprowadził bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Do bonu są uprawnione gospodarstwa domowe, które za ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne płacą powyżej 170 zł/GJ.

Złotówka za złotówkę i „kto pierwszy ten lepszy”

Bon jest przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę. Po przekroczeniu limitu dochodowego, bon będzie przyznawany według zasady „złotówka za złotówkę”, tj. jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Jak podkreśla na swojej stronie Ministerstwo Energii, dla jednego gospodarstwa pod wskazanym adresem może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. W przypadku kilku wniosków z tego samego gospodarstwa domowego przysługujący bon ciepłowniczy zostanie wypłacony osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza, a pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Przewidziano, iż o bon ciepłowniczy będzie można wnioskować dwukrotnie:

Reklama
Reklama
  • Za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. wnioski będą przyjmowane w okresie od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.,
  • Za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Czytaj więcej

Sejm uchwalił ustawę, która zatrzyma wzrost rachunków za prąd i ogrzewanie
Konsumenci
Sejm uchwalił ustawę, która zatrzyma wzrost rachunków za prąd i ogrzewanie

Od czego zależy wysokość bonu ciepłowniczego

Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto (cena ciepła):

Przy bonie ciepłowniczym za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;
  • 1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;
  • 1750 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Przy bonie ciepłowniczym za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:

Reklama
Reklama
  • 1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;
  • 2000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;
  • 3500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Czytaj więcej

Minister energii zdradza szczegóły bonów ciepłowniczych
Ciepło
Minister energii zdradza szczegóły bonów ciepłowniczych

Gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wnioski o bon można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić osobiście lub wysłać wniosek pocztą. Dokumenty można złożyć również online za pośrednictwem strony gov.pl, przez platformę ePUAP bądź aplikację mObywatel.

Do wniosku w większości przypadków należy załączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu, gdzie znajduje się gospodarstwo domowe. Zaświadczenie musi potwierdzać fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto, która decyduje o wartości przyznanego bonu ciepłowniczego. Wzór wniosku i wzór zaświadczenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii: https://www.gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen. 

Obowiązek składania zaświadczeń nie dotyczy gospodarstw, które mają podpisaną umowę bezpośrednio z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Wówczas informacje o cenie trzeba wskazać we wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości ceny prądu pomoc społeczna energia

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy można ubiegać się o bon ciepłowniczy i jakie są ważne daty?
  • Jakie wsparcie finansowe można otrzymać w ramach bonu ciepłowniczego?
  • Jakie gospodarstwa domowe są uprawnione do otrzymania bonu i jakie kryteria decydują o przyznaniu wsparcia?
  • Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy i jakie dokumenty są potrzebne?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. W jego miejsce rząd wprowadził bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Do bonu są uprawnione gospodarstwa domowe, które za ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne płacą powyżej 170 zł/GJ.

Złotówka za złotówkę i „kto pierwszy ten lepszy”

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wiele zmian w przepisach budowlanych od 2026 roku. Dotyczą m.in. akustyki, termomodernizacji i ogrod
Nieruchomości
Budowa domów i mieszkań na nowych zasadach. Co się zmieni w 2026 roku?
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i rzecznik praw obywatelskich prof. Ma
Sądy i trybunały
RPO nie zostawia suchej nitki na projekcie resortu Waldemara Żurka
Sąd: wlewy z witaminy C i kurkuminy to nie jest żadne leczenie
Prawo dla Ciebie
Sąd: wlewy z witaminy C i kurkuminy to nie jest żadne leczenie
Nowe przepisy mają zachęcić do dokładniejszej segregacji odpadów.
Nieruchomości
Mieszkańcy zapłacą od kilograma śmieci. Jest nowy projekt rządu
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Sąd: szpital zapłaci słoną karę za kamery ukryte w zegarach
Dane osobowe
Sąd: szpital zapłaci słoną karę za kamery ukryte w zegarach
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie