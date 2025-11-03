Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy można ubiegać się o bon ciepłowniczy i jakie są ważne daty?

Jakie wsparcie finansowe można otrzymać w ramach bonu ciepłowniczego?

Jakie gospodarstwa domowe są uprawnione do otrzymania bonu i jakie kryteria decydują o przyznaniu wsparcia?

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy i jakie dokumenty są potrzebne?

Z końcem czerwca 2025 r. zakończył się okres obowiązywania rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła. W jego miejsce rząd wprowadził bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Do bonu są uprawnione gospodarstwa domowe, które za ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne płacą powyżej 170 zł/GJ.

Reklama Reklama

Złotówka za złotówkę i „kto pierwszy ten lepszy”

Bon jest przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę. Po przekroczeniu limitu dochodowego, bon będzie przyznawany według zasady „złotówka za złotówkę”, tj. jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Jak podkreśla na swojej stronie Ministerstwo Energii, dla jednego gospodarstwa pod wskazanym adresem może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. W przypadku kilku wniosków z tego samego gospodarstwa domowego przysługujący bon ciepłowniczy zostanie wypłacony osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza, a pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Przewidziano, iż o bon ciepłowniczy będzie można wnioskować dwukrotnie: