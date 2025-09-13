Rzeczpospolita
Sejm uchwalił ustawę, która zatrzyma wzrost rachunków za prąd i ogrzewanie

Sejm uchwalił w piątek ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r.

Publikacja: 13.09.2025 09:14

Sejm uchwalił ustawę, która zatrzyma wzrost rachunków za prąd i ogrzewanie

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Za ustawą głosowało 410 posłów, jeden był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. O jej wejściu w życie ostatecznie zdecyduje podpis prezydenta Karola Nawrockiego, który już wcześniej  zawetował tzw. ustawę wiatrakową zawierającą przepisy o mrożeniu cen prądu.

Ustawa o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych przewiduje zatrzymanie cen w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto. Co dalej? Rząd zakłada, że  w efekcie transformacji energetycznej, czyli wprowadzania do systemu coraz większej liczby tanich źródeł energii, od 2026 r. cena energii elektrycznej spadnie poniżej 500 zł/MWh.

Kto dostanie bon ciepłowniczy na ogrzanie domu

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Do bonu będą uprawnione gospodarstwa domowe, które za ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne płacą powyżej 170 zł/GJ. 

Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a w przypadku  gospodarstw wieloosobowych – osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę.  Po przekroczeniu limitu dochodowego, bon będzie przyznawany według zasady „złotówka za złotówkę”, tj. jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. 

Wypłacą bon ciepłowniczy dwa razy 

Bon ciepłowniczy ma być przyznany dwukrotnie: 

Za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo) w wysokości:

  • 500 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;
  • 1000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;
  • 1750 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości:

  • 1000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;
  • 2000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;
  • 3500 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Wnioski o bon będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

