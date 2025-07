Za co Biały Dom teraz krytykuje Jerome’a Powella

Reuters przypomina, że w zeszłym tygodniu Biały Dom zintensyfikował krytykę sposobu zarządzania Rezerwą Federalną, gdy dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu (Office of Management and Budget), Russell Vought, wysłał do Jerome’a Powella list, w którym napisał, że prezydent jest „poważnie zaniepokojony” przekroczeniem kosztów renowacji historycznej siedziby Fed. Powell odpowiedział, prosząc inspektora generalnego amerykańskiego banku centralnego o przeprowadzenie przeglądu projektu oraz opublikował arkusz informacyjny z najczęściej zadawanymi pytaniami, który obala niektóre twierdzenia Voughta o specjalnej jadalni dla VIP-ów i ekskluzywnych windach, będących zdaniem dyrektora OMB przyczyną nadmiernych kosztów remontu.