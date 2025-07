W poniedziałek 14 lipca kontrakty terminowe na srebro z dostawą we wrześniu podrożały o 1,6 proc. na giełdzie Comex i osiągnęły szczyt na poziomie 39,57 dol. za uncję. Ostatni raz cena tego szlachetnego metalu przekroczyła ten poziom prawie 14 lat temu, 22 września 2011 r. – informuje portal quote.ru. Historyczny rekord ceny srebra na giełdzie 49,82 dol. za uncję został ustanowiony 25 kwietnia 2011 r.

Meksyk wydobywa najwięcej srebra

Według agencji Bloomberg srebro jest najdroższe od 14 lat, ponieważ inwestorzy szukają alternatyw dla złota, a rosnący popyt doprowadził do zmniejszenia fizycznej podaży kruszcu na rynku.

Oba te zjawiska mają związek z obawami inwestorów co do polityki handlowej USA. Meksyk, największy producent srebra na świecie i kluczowy dostawca tego szlachetnego metalu na rynek amerykański, stoi w obliczu groźby wprowadzenia od sierpnia 30-proc. ceł na meksykański eksport do USA.

Zgodnie z warunkami umowy między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, srebro jest zwolnione z nowych ceł, ale handlowcy już nie wierzą w zapewnienia Białego Domu i obawiają się, że i te zwolnienia mogą zostać zniesione.