Zgłaszać czy nie zgłaszać - dyrektor bez wskazówek, czego dotyczą nauczycielskie dyscyplinarki

Zgodnie z prawem nauczyciele mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela, np. za narażenie uczniów na niebezpieczeństwo. Uwzględnione w przepisach – wspomniane już - „uchybienie godności zawodu”, sprawę komplikuje.

Z nieoficjalnych rozmów z ekspertami, którzy w praktyce zajmują się prawem oświatowym wynika, że o ile w grę nie wchodzą zachowania ewidentnie niedopuszczalne – takie jak przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu, uderzenie ucznia, kierowanie pod jego adresem niecenzuralnych słów czy gestów – czasem trudno ocenić postawę nauczyciela.

Praktycy zwracają uwagę, że dyrektor szkoły – do którego należy decyzja o zawiadomieniu rzecznika dyscyplinarnego działającego przy wojewodzie – nie ma dostępu do żadnej bazy, w której opisane zostałby podobne postępowania. A tym samym – takiej, która mogłaby stanowić dla niego wskazówkę, o jakich zachowaniach powinien bezwzględnie powiadomić wyższe organy. Jeśli „odpuści”, może narazić się na zarzut o zaniechanie – zwłaszcza, jeśli sprawa jest medialna.

Ukarany nauczyciel może odwołać się do sądu

Kiedy jednak sprawa trafia do rzecznika, prowadzi on postępowanie wyjaśniające i – jeśli uzna, że są ku temu przesłanki – kieruje sprawę do komisji dyscyplinarnej przy wojewodzie, z propozycją kary. O niej jednak ostatecznie decyduje właśnie - złożone z nauczycieli, a nie prawników – gremium. Oczywiście jeśli uzna, że pedagog rzeczywiście zawinił.

Może on jeszcze odwołać się do komisji przy ministrze edukacji, a ta utrzymuje lub uchyla decyzję komisji „niższego” rzędu. Może też uchylić orzeczenie i przekazać sprawę komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Nauczycielowi przysługuje też odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.