Aktualizacja: 09.08.2025 15:40 Publikacja: 09.08.2025 13:21
Foto: Adobe Stock
Ustawa frankowa jest już na ostatniej prostej przed Radą Ministrów. Jej kształt, po zakończonych konsultacjach, uległ jednak niewielkim modyfikacjom. Co się zmieniło? W pierwotnej wersji projektu przepisy miały mieć zastosowanie do spraw o roszczenia związane z zawartą z konsumentem umową kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF), o ile konsument ten jest stroną postępowania.
W zamyśle ustawodawcy chodziło o to, by z regulacji nie mogły korzystać podmioty, które nabyły roszczenia. Tyle tylko że takie brzmienie przepisów wykluczało zarówno osoby, które nabyły roszczenia w wyniku cesji wierzytelności, jak i spadkobierców kredytobiorcy. Dlatego np. Rada Legislacyjna zwracała uwagę na potrzebę uregulowania kwestii następstwa prawnego (dziedziczenia) w przypadku śmierci kredytobiorcy zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie.
W efekcie do art. 1 dodano ust. 2, który mówi o tym, że nowe przepisy znajdą zastosowanie również do spraw z udziałem spadkobiercy konsumenta, z którym została zawarta umowa, a także konsumenta, który przystąpił do długu wynikającego z tej umowy, poręczył za ten dług lub osoby, która ponosi odpowiedzialność rzeczową za jego spłatę.
Oprócz rozszerzenia podmiotowego MS zdecydował się też na rozszerzenie przedmiotowe. Szczególne zasady rozpoznawania spraw frankowych będą dotyczyć nie tylko spraw o roszczenia wynikające z kredytów frankowych, ale także umów pożyczek denominowanych lub indeksowanych do tej waluty.
Pomimo licznych uwag zgłaszanych m.in. przez Naczelną Radę Adwokacką czy poszczególne sądy, projekt wciąż obejmuje tylko sprawy dotyczące kredytów indeksowanych do franka, a nie do innych walut obcych jak euro czy jena.
– Wszystkie okoliczności umożliwiające wprowadzenie rozwiązań proceduralnych usprawniających rozpoznanie sprawy (ograniczony krąg istotnych okoliczności faktycznych, brak sporu co do większości faktów, wnioski wynikające z orzecznictwa SN i TSUE) pozostają aktualne również w odniesieniu do spraw, w których spór dotyczy umów o kredyt denominowany lub indeksowany do innej waluty obcej niż CHF, a także umów o pożyczkę denominowaną lub indeksowaną do waluty obcej. Inna waluta obca, którą obrano jako miernik wartości służący do obliczania wysokości świadczeń stron umowy kredytu lub pożyczki bankowej nie uzasadnia stosowania innych rozwiązań proceduralnych – wskazywała Naczelna Rada Adwokacka.
Sąd Okręgowy w Warszawie zwracał uwagę, że decyzja o wyłączeniu stosowania ustawy do kredytów indeksowanych i denominowanych w innych walutach niż frank szwajcarski budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.
Czytaj więcej
Trzeba się zdecydować, czy chcemy, by wymiar sprawiedliwości był traktowany jako najlepsza lokata...
– Konstrukcja umów i mechanizm przeliczania waluty polskiej na walutę obcą w umowach kredytu co do zasady były takie same przy każdej z walut obcych. Spośród 43 690 spraw toczących się w Wydziale XXVIII Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie, 966 stanowią sprawy dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą inną niż CHF, czyli EUR, dol. i JPY. Wyłączenie tych spraw z zakresu stosowania projektowanej ustawy może doprowadzić do istotnych komplikacji proceduralnych związanych z tym, że do bardzo podobnych spraw będą miały zastosowanie inne przepisy, w tym pomyłek ze strony pełnomocników, orzeczników, asystentów i sekretarzy – zwracali uwagę sędziowie SO w Warszawie.
MS jednak konsekwentnie stoi na stanowisku, że nowe regulacje mają dotyczyć tylko spraw frankowych, ponieważ głównym celem projektowanej ustawy jest przywrócenie sprawności działania sądów. A te są obciążone ogromną liczbą spraw dotyczących kredytów frankowych.
– Sprawy związane z umowami kredytowymi indeksowanymi lub denominowanymi do innych walut obcych nie stanowią obecnie takiego problemu dla wymiaru sprawiedliwości pod względem ich liczby. Projekt nie zamierza różnicować ochrony prawnej konsumentów w zależności od rodzaju waluty, a jedynie koncentruje się na rozwiązaniu najbardziej palącego problemu systemowego, jakim jest nagromadzenie spraw frankowych. Należy podkreślić, że ustawa w żadnym stopniu nie zamyka kredytobiorcom posiadającym umowy kredytowe powiązane z innymi walutami (np. euro) możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych – odpowiadają przedstawiciele resortu.
Karolina Pilawska, adwokat z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci
Co prawda zakres ustawy został rozszerzony o pożyczki indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego, co należy ocenić pozytywnie, jednak ochrona ustawowa nadal całkowicie pomija kredyty i pożyczki denominowane do innych walut, takich jak euro, dolar amerykański czy jen japoński. Tego nie da się wytłumaczyć inaczej niż arbitralną, nieuzasadnioną decyzją ustawodawcy. Z perspektywy orzecznictwa krajowego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma znaczenia, czy kredyt był indeksowany do franka, euro, czy dolara – kluczowe jest to, czy zawiera niedozwolone postanowienia umowne. To treść umowy, a nie waluta, decyduje o tym, czy konsument został pokrzywdzony. Mimo to projekt ustawy przyznaje przywileje wyłącznie jednej grupie kredytobiorców, co narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania obywateli wobec prawa.
Zwolennicy ustawy twierdzą, że jej największym atutem jest przyspieszenie postępowań i odciążenie sądów. To tylko część prawdy. Owszem, wprowadzono automatyczne zawieszenie obowiązku spłaty rat od momentu wniesienia pozwu – ale tylko dla frankowiczów. Jednocześnie banki otrzymały szereg nowych przywilejów procesowych, które mogą znacząco osłabić pozycję konsumenta. Najbardziej kontrowersyjne rozwiązanie? Możliwość zgłoszenia przez bank zarzutu potrącenia aż do zakończenia postępowania przed sądem II instancji. To rewolucyjna zmiana, która podnosi poziom niepewności, stresu i kosztów po stronie kredytobiorcy. Na tym jednak nie koniec. Banki, które przez lata ignorowały orzecznictwo sądów i działały wbrew interesom konsumentów, mogą liczyć na zwrot połowy opłaty sądowej, jeśli wycofają apelację lub powództwo w ciągu sześciu miesięcy od wejścia ustawy w życie.
Co więcej, – koszty zawieszenia spłaty rat zostaną przerzucone na Skarb Państwa, a więc na wszystkich obywateli. Zamiast obciążyć instytucje, które odpowiadają za powstanie problemu, ustawodawca przerzuca ciężar na podatników. Paradoksalnie, to właśnie banki mogą okazać się największymi beneficjentami nowych przepisów. Uzyskają większy wpływ na przebieg postępowań, a konsumenci – zamiast ulgi – mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż dotychczas.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ustawa frankowa jest już na ostatniej prostej przed Radą Ministrów. Jej kształt, po zakończonych konsultacjach, uległ jednak niewielkim modyfikacjom. Co się zmieniło? W pierwotnej wersji projektu przepisy miały mieć zastosowanie do spraw o roszczenia związane z zawartą z konsumentem umową kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF), o ile konsument ten jest stroną postępowania.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani p...
Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku negatywnie zaopiniowało pomysł odwołania dwóch tamtejszych sędziów funkcyjny...
Chociaż do kolejnej waloryzacji rent i emerytur zostało jeszcze sporo czasu, rząd zdecydował już, o ile mogą wzr...
W sierpniu, w przypadku aż czterech tur wypłat 800 plus, środki trafią na konta beneficjentów wcześniej. Ponadto...
W dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta poinformowano o rozwiązaniu umowy między Andrzejem Dudą a...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas