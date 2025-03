A bez tego nie będziemy w stanie ruszyć z wykorzystaniem AI w wymiarze sprawiedliwości…

Bądźmy szczerzy, poza pewnymi obszarami my nawet nie jesteśmy w punkcie zero, jeśli chodzi o przygotowanie do wykorzystania AI. Weźmy pod uwagę na przykład często pojawiający się postulat wykorzystania sztucznej inteligencji do badania orzecznictwa sądów powszechnych. Do tego musielibyśmy mieć pełną publikację orzecznictwa, w innym przypadku wyniki nie odzwierciedlałyby standardu orzeczniczego. Orzecznictwo powinno być w sposób jednolity i prawidłowy zanonimizowane. Tymczasem w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych sędziowie publikują, mówiąc kolokwialnie, co chcą, jak chcą i kiedy chcą. Ponadto, osobiście widzę zagrożenie, jeśli chodzi o wykorzystanie algorytmów do analizowania orzecznictwa i udzielania np. podpowiedzi czy sugestii co do kierunku rozstrzygnięcia. Być może za jakiś czas te zagrożenia zostaną ograniczone, ale póki co byłabym sceptyczna. W sprawach frankowych, gdzie sprawy są powtarzalne, a linia orzecznicza jest ustalona, jest to jak najbardziej do zrobienia – tak będzie konstruowany algorytm w projekcie Digitalny Asystent Sędziego. Ale gdybyśmy kazali algorytmom przygotowywać projekt rozstrzygnięcia na tle orzecznictwa frankowego sprzed pięciu lat, to jak pan myśli, co by z tego wyszło? W pewnym momencie mojego życia analizowałam 100 rozstrzygnięć sądów administracyjnych dotyczących stosowania jednej z dyrektyw UE w zakresie dopłat.

Niech zgadnę, nie dało się ustalić żadnej sensownej linii orzeczniczej?

Nie, ona była. Tylko – moim zdaniem – kompletnie błędna. W moich oczach 97 orzeczeń naruszało prawo europejskie, a trzy, które nie naruszały, zostały obalone przez NSA. Więc jeśli sędzia, który ma 600 spraw w referacie, dostanie „gotowca” przygotowanego przez AI na bazie takiego orzecznictwa, to jaki będzie efekt? Dlatego mamy pomysł na trochę inne wykorzystanie algorytmów. Badamy na przykład możliwość zastosowania algorytmów w sprawach wieloaktowych – karnych, gospodarczych, z zakresu nieuczciwej konkurencji – liczących po kilkaset tomów, tak by wyciągać z nich dane dotyczące faktów. Algorytm mógłby na przykład tworzyć zestawienie listy przesłuchanych osób, opis zeznań z odesłaniem do konkretnej strony w aktach, na których się znajdują. Przy takim wykorzystaniu AI nie ma podejrzenia, że w jakikolwiek sposób wpływa na decyzję sądu, bo jej zadaniem jest wyłącznie techniczna pomoc dla sędziego: wyciągnięcie danych o faktach.