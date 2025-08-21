Aktualizacja: 21.08.2025 06:29 Publikacja: 21.08.2025 04:15
Cezary Stypułkowski, prezes banku Pekao S.A.
Foto: materiały prasowe
Dzisiejszy układ właścicielski, w którym PZU kontroluje Bank Pekao, powstał w wyniku sprzedaży banku przez UniCredit. W tamtym momencie było to rozwiązanie praktyczne i szybkie i chyba bez alternatywy. Z czasem ujawniło ono jednak swoje słabości.
Największym problemem jest dublowanie wymogów kapitałowych. Ujmując to obrazowo, każdy wzrost akcji kredytowej w Pekao automatycznie zwiększa obciążenia nie tylko w banku, ale i w PZU. W praktyce oznacza to dublowanie wymogów kapitałowych, które ograniczały rozwój i zmniejszały przestrzeń do wypłat dywidend. To układ, który działał jak ręczny hamulec dla obu instytucji.
Czytaj więcej
Pierwsza połowa 2025 roku była dla nas bardzo udana – przekonuje Cezary Stypułkowski, prezes Bank...
Regulacje w zakresie wymogów kapitałowych banków i ubezpieczycieli są stosunkowo stabilne. W zakresie regulacji wymogów kapitałowych banków, tzw. Duński Kompromis został wprowadzony wprawdzie jako rozwiązanie przejściowe i tymczasowe w 2012 r., ale utrzymał się przez kilkanaście lat. Rozwiązanie to w pierwszej połowie 2024 r. zostało utrwalone w „Pakiecie bankowym” (CRR3/CRR6) uchwalonym przez Parlament Europejski. Wszedł on w życie jako regulacja paneuropejska od stycznia 2025 r., jeszcze bardziej faworyzując układ właścicielski, w którym to bank jest właścicielem ubezpieczyciela, a nie odwrotnie. Dokładnie w przeciwnym kierunku zmierzają wchodzące w życie od 2027 r. zmiany regulacji dot. wymogów kapitałowych ubezpieczycieli (Solvency II). Istotnie pogarszają one uregulowania w zakresie wymogów kapitałowych ubezpieczycieli posiadających banki.
Określanie transakcji PZU–Pekao mianem „arbitrażu regulacyjnego” jest nieuczciwym nadużyciem. Transakcja jest w zgodzie z trwałymi regulacjami, w oparciu o które od lat funkcjonują największe grupy bankowo-finansowe w Europie – jedyne europejskie jakie znajdują się pośród największych banków na świecie. Na zachodzie Europy ten model organizacji konglomeratów finansowych działa od dawna. Największe grupy finansowe wybrały model bancassurance – bank i ubezpieczyciel działają razem, w ramach jednej zintegrowanej struktury, komplementarnie się uzupełniając.
We Francji BNP Paribas i Crédit Agricole od lat rozwijają silne filary ubezpieczeniowe poprzez zależne spółki. W Hiszpanii CaixaBank zbudował potężną platformę ubezpieczeniową SegurCaixa. W Belgii KBC Group uchodzi wręcz za modelowy przykład bancassurance w Europie. We Włoszech Intesa Sanpaolo z sukcesem połączyła bankowość z działalnością ubezpieczeniową (Intesa Sanpaolo Vita).
Za wyższością tego modelu biznesowego przemawiają nie tylko argumenty dotyczące poziomu kapitału. To także pełne wykorzystanie infrastruktury banku, szybsze wprowadzanie zintegrowanych produktów i lepsze dostosowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów bankowych. Dane transakcyjne banków pozwalają bowiem na precyzyjne profilowanie i identyfikowanie luk w ochronie ubezpieczeniowej oraz dają możliwość oferowania mikroubezpieczeń. Model biznesowy bancassurance dodatkowo wspierany powiązaniem kapitałowym banku i ubezpieczyciela pozwala na osiągnięcie największych synergii, większych aniżeli w przypadku innych modeli współpracy banków i ubezpieczycieli.
Nie ma za to przykładów odwrotnej konfiguracji, w której ubezpieczyciel kontroluje duży bank. Nieliczne próby (m.in. Allianz czy AXA) kończyły się niepowodzeniem. Powód nie jest ideologiczny, lecz czysto praktyczny: taki model jest nieefektywny regulacyjnie i biznesowo.
Na tle funkcjonujących w Europie od lat konglomeratów finansowych z zastosowaniem tzw. Duńskiego Kompromisu, docelowa struktura Pekao/PZU powstała w efekcie zaproponowanej reorganizacji ma szansę być wzorcową na skalę europejską. Zaproponowana reorganizacja struktury właścicielskiej ma również na celu wyrównać warunki konkurencji z zagranicznymi grupami bankowo-ubezpieczeniowymi.
Reorganizacja akcjonariatu (a nie techniczne połączenie) PZU i Pekao nie polega na dominacji jednej strony nad drugą. To raczej próba stworzenia układu, w którym każdy wnosi swoje mocne strony. Bank ma infrastrukturę, szeroką sieć kontaktu z klientem i dane transakcyjne, które pozwalają oferować bardziej zindywidualizowane produkty, dostosowane do potrzeb klienta. Ubezpieczyciel wnosi zaś kompetencje w zarządzaniu ryzykiem, doświadczenie produktowe i innowacje w zakresie ochrony życia, majątku czy oszczędności emerytalnych.
Wspólne działanie daje efekt synergii. Klient, zaciągając np. kredyt hipoteczny, może od razu ubezpieczyć mieszkanie. Płacąc kartą, może skorzystać z mikroubezpieczeń. Zaufanie, jakim cieszą się banki w sprawach finansowych, wzmacnia także atrakcyjność oferty ubezpieczeniowej.
Docelowa struktura grupy kapitałowej przyniesie szereg dalszych korzyści, które identyfikujemy szczególnie po stronie dochodowej i lepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów.
Bardziej zdywersyfikowana i stabilna struktura dochodów, mniejsza zależność wyniku od marży odsetkowej ma istotny powab dla akcjonariuszy. Akcje podmiotów bankowo-ubezpieczeniowych z tych powodów wyceniane są wyżej aniżeli banki, a premia wycenowa sięga nawet około 20-30 proc. Jest to nie bez znaczenia dla akcjonariuszy, których zgody wymagane będą dla przeprowadzenia transakcji.
Najbardziej wymiernym efektem reorganizacji funkcjonującego konglomeratu będzie uwolnienie ponad 20 miliardów złotych kapitału.
Dla PZU będzie to oznaczało utrzymanie stabilności finansowej i możliwości prowadzenia polityki dywidendowej bez obciążenia działalnością banku, w którym dzisiejsze zaangażowanie wynosi 20 proc. Dla Banku Pekao – niemal podwojenie bazy kapitałowej, które przełoży się na możliwość finansowania znacznie większej skali projektów w polskiej gospodarce: od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych po infrastrukturę i innowacje.
Warto pamiętać, że w bankowości kapitał to fundament – decyduje nie tylko o wielkości pojedynczych kredytów, ale też o całej architekturze ryzyka. Większy kapitał to szersze możliwości, większa odporność na szoki i lepsze warunki dla stabilnego rozwoju.
Wbrew niektórym opiniom, planowana transakcja nie oznacza fuzji operacyjnej ani wrogiego przejęcia. Obie instytucje już dzisiaj mają status konglomeratu finansowego działającego pod auspicjami KNF i integrują niektóre funkcje, przede wszystkim w zakresie raportowania i integracji ryzyk. Pekao i PZU pozostaną odrębnymi instytucjami, skoncentrowanymi na swoich specjalizacjach.
Reorganizacja dotyczy przede wszystkim struktury akcjonariatu, integracji akcji notowanych na giełdzie, a w konsekwencji sposobu rozliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych mających wpływ na zakres i skalę prowadzonej działalności. Już dziś PZU jest właścicielem dwóch banków. Nowa konstrukcja nie komplikuje więc ładu korporacyjnego – wręcz przeciwnie, czyni go prostszym i bardziej racjonalnym.
Nie jest to także próba „obejścia” prawa. Największe grupy w Europie od lat działają zgodnie z Kompromisem Duńskim – mechanizmem wprowadzonym w 2012 r., a od 2025 r. wpisanym na stałe do prawa europejskiego (CRR3/CRD6).
Dzięki temu reorganizacja PZU i Pekao wyrównuje szanse konkurencyjne wobec zagranicznych konglomeratów, które już dziś korzystają z tej przewagi i bezpośrednio bądź pośrednio konkurują na polskim rynku.
Alternatywne scenariusze – jak fuzja Pekao z PKO BP – pozostają w sferze teorii. W praktyce taki ruch oznaczałby gigantyczne obciążenie kapitałowe (goodwill), duże dyssynergie, koncentrację i lata dezorganizacji rynku.
Po latach doświadczeń widać wyraźnie: obecny model zależności w grupie/konglomeracie jest dysfunkcjonalny w nowym, utrwalonym regulacjami paneuropejskimi środowisku, utrudniałby dalszy rozwój obu instytucji w konkurencyjnym otoczeniu oraz nie wykorzystywałby pełni potencjału, jaki jest już zgromadzony i „zaszyty” w Grupie PZU. Reorganizacja PZU i Pekao to nie eksperyment ani kaprys, lecz odpowiedź na regulacje, praktykę europejską i potrzeby polskiej gospodarki.
Uwolnienie około 20 miliardów złotych, stabilniejsza struktura dochodów, lepsze dopasowanie produktów do klientów i mocniejsza baza kapitałowa – to bilans, który trudno zignorować.
Takie okazje nie zdarzają się często. Niepodjęcie wysiłku reorganizacji byłoby strategicznym błędem. To szansa na stworzenie w Polsce grupy finansowej lepiej wykorzystującej kapitały właścicielskie, mającej istotnie większy potencjał oraz funkcjonującej w oparciu o najlepsze europejskie standardy. Na tej transakcji skorzystają wszyscy: akcjonariusze, klienci i cała gospodarka.
Cezary Stypułkowski
Prezes Banku Pekao S.A. Wcześniej w latach 2010 – 2024 prezes mBank S.A. Wiceprzewodniczący Rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczy Sekcji Banków Dużych przy ZBP. Od 2024 r. członek Rady Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie. Doktor nauk prawnych UW.
To regulacja dotycząca wymogów kapitałowych w grupach finansowych łączących bank i ubezpieczyciela
Wprowadzony w 2012 roku jako rozwiązanie przejściowe, a od 2025 roku wpisany na stałe do pakietu CRR3/CRD6
Eliminuje problem „podwójnego liczenia” wymogów kapitałowych – dzięki czemu struktury bancassurance działają efektywnie i przejrzyście
Preferuje układ, w którym działalności bankowa i ubezpieczeniowa są zintegrowane w jednej grupie, zamiast generować dublujące się obciążenia
Od 2027 roku nowe przepisy Solvency II dodatkowo pogłębią przewagę tego modelu, sprawiając, że struktura z ubezpieczycielem posiadającym bank będzie jeszcze mniej efektywna.
To właśnie Kompromis Duński umożliwił rozwój takich grup jak BNP Paribas, Crédit Agricole, CaixaBank, KBC Group czy Intesa Sanpaolo – instytucji, które dziś należą do czołówki europejskich i światowych finansów.
Modele współpracy: partnerstwo, umowa dystrybucyjna, joint venture, posiadanie ubezpieczyciela przez bank (ang. bank-owned, control by ownership, ownership-based).
Synergie: banki obniżają koszty dystrybucji dla ubezpieczycieli, a ci zyskują dostęp do dużej bazy klientów, przy czym najwyższe synergie możliwe są do osiągnięcia w modelu, gdzie bank posiada ubezpieczyciela. Jedynie ten model pozwala na pełne wykorzystanie infrastruktury banku – takiej jak sieć oddziałów, systemy IT oraz dane transakcyjne klientów – do dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Model ten pozwala na maksymalne synergie, w tym obniżenie kosztów operacyjnych i szybsze wprowadzanie produktów.
Korzyści: banki generują stabilne dodatkowe przychody z prowizji, uniezależniając dochodowość od poziomu stóp procentowych, klienci zyskują wygodę otrzymując kompleksowe usługi finansowe w jednym miejscu (ang. one-stop shop) co przekłada się na istotnie wyższy poziom odnowienia ubezpieczeń, a ubezpieczyciele zwiększają sprzedaż (przypis składki).
Fakty i liczby:
- w krajach takich jak Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, gdzie najbardziej rozpowszechniony jest model bancassurance, nawet 50-70% polis sprzedawanych jest przez banki – życiowych więcej niż majątkowych
- dane transakcyjne banków pozwalają na precyzyjne profilowanie klientów i identyfikację luk w ochronie ubezpieczeniowej klientów, co zwiększa sprzedaż o 15-20% w porównaniu do tradycyjnych kanałów
- przykłady: Banco BPM – BPM Vita, BBVA – BBVA Seguros, BNP Paribas – BNP Paribas Cardif, CaixaBank – VidaCaixa, HSBC – HSBC Insurance, Intesa Sanpaolo – Intesa Sanpaolo Vita, KBC Groep – KBC Verzekeringen, Piraeus Bank – Ethniki, Societe Generale – Sogecap, Banco Santander – Santander Insurance.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dzisiejszy układ właścicielski, w którym PZU kontroluje Bank Pekao, powstał w wyniku sprzedaży banku przez UniCredit. W tamtym momencie było to rozwiązanie praktyczne i szybkie i chyba bez alternatywy. Z czasem ujawniło ono jednak swoje słabości.
Pod Osinami spadł wojskowy bezzałogowiec rosyjski. Tymczasem w Polsce mamy bardzo mało środków do zwalczania tak...
Rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy z polskiego punktu widzenia niosą jedną kluczową wiadomość. Musimy się zbroić...
Warto dyskutować na temat polskiego kapitału w Polsce i tego, jak w inteligentny sposób, bez popadania w przesad...
Moja ogólna ocena rządowej Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 jest wysoka, ale dlaczego nie zapewniono w niej należyte...
Pakiet gospodarczych propozycji Karola Nawrockiego wygląda na atrakcyjny, ale jest nierealny. Nie dość, że ich r...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas