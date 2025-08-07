Rzeczpospolita
Ekonomia
Pekao liczy na ożywienie akcji kredytowej. W pożyczkach gotówkowych padł rekord

Pierwsza połowa 2025 roku była dla nas bardzo udana – przekonuje Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao. Zysk okazał się wyższy od oczekiwań analityków, ale najważniejszy ma być dynamiczny wzrost portfela kredytów. Bank szykuje się też do fuzji z PZU.

Publikacja: 07.08.2025 11:40

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Anna Cieślak-Wróblewska

Zysk netto grupy Banku Pekao w II kwartale 2025 r. wyniósł 1,6 mld zł. To nieco więcej od oczekiwań analityków, którzy w ankiecie „Parkietu” szacowali, że wyniesie on 1,55 mld zł. W porównaniu z II kwartałem minionego roku, bank zarobił o 12,8 proc. więcej, choć w porównaniu z I kwartałem b.r. – o 5 proc. mniej.  W całym pierwszym półroczu zysk sięgnął 3,29 mld zł wobec 2,94 mld zł rok wcześniej.

Jak rosną kredyty i depozyty w Pekao

– Zamykamy pierwszą połowę 2025 roku dobrymi wynikami finansowymi – ocenił Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao podczas czwartkowej konferencji wynikowej. – Do wyraźnego wzrostu zysku netto przyczyniło się ożywienie akcji kredytowej. Zwłaszcza w II kwartale, gdy w kluczowych segmentach ten wzrost był nawet dwucyfrowy – zaznaczył prezes.

I tak, portfel kredytów ogółem wzrósł do 193 mld zł, o 6 proc. rok do roku. W segmencie klientów detalicznych roczna dynamika wyniosła ok. 5 proc., przy czym jeśli chodzi o pożyczki gotówkowe to mowa o 11-proc. wzroście. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła w II kw. 2 mld zł, czyli o 14,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w II kw. sięgnęła zaś 2,8 mld zł, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Cały portfel hipotek zwiększył się o 4 proc.

Z kolei wzrost portfela kredytów korporacyjnych wyniósł 8 proc. rok do roku, przy czym w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw i małych firm było to 13 proc., a w segmencie kredytów dla dużych korporacji – 10 proc.

Depozyty klientów wzrosły o 9 proc. rok do roku, do ponad 280 mld zł.

Obniżki stóp procentowych, czego spodziewa się Pekao 

Prezes Stypułkowski szczególnie zwrócił uwagę na wzrosty w kredytach firmowych, czego przyczyną może być długo oczekiwane ożywienie inwestycyjne. – Może to jeszcze nie boom, ale zapowiedź zmiany trendu. Istotne jest, że Bank Pekao efektywnie to wykorzystuje i w wielu obszarach osiąga wyniki lepsze niż rynkowa średnia. Będziemy robić wszystko, by akcja kredytowa i akwizycja nowych klientów prezentowały się równie dobrze w kolejnych miesiącach – zaznaczył prezes Stypułkowski.

Władze banku spodziewają się też ożywienia w kredytach hipotecznych, wraz ze spadkiem stóp procentowych. Jak mówił Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Pekao, bank spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniży główną stopę referencyjną jeszcze o 50 pkt bazowych, a docelowo – do 3,5 proc. (obecnie wynosi 5 proc.).

Jako ważne osiągnięcie w pierwszym półroczu, bank wskazał też na przyrost bazy młodych klientów w wieku do 26 lat – o 70 tys. W swojej niedawnej strategii bank przyjął cel zwiększenia ich liczby do 1,4 miliona w 2027 roku z 1,1 miliona w 2024 roku. – Jesteśmy więc na dobrej ścieżce, by tego dokonać. Co trzeci pozyskany przez Pekao klient jest w wieku do 26 lat – ocenił Stypułkowski.

Jakie zyski Pekao? Co dalej z fuzją z PZU?

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, również były one bardzo dobre. Zysk netto w II kwartale wyniósł 1,6 mld zł, a dochód z tytułu odsetek – 3,45 mld zł. Wynik odsetkowy był mniej więcej zgodny z oczekiwaniami, w ujęciu rocznym wzrósł o niemal 18 proc., a w ujęciu kwartalnym – jedynie o 0,9 proc. ze względu na środowisko niższych stóp procentowych. Bank podał również, że marża odsetkowa netto spadła w II kwartale do 4,26 proc. z 4,29 proc. w I kwartale.

Wynik z prowizji był na poziomie 765 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym i kwartalnym. Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w Pekao 1,4 mld zł. Koszty zaś ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych w II kwartale sięgnęły 309 mln zł.

Jednocześnie prezes Stypułkowski poinformował, że przygotowania do fuzji z PZU trwają bez zakłóceń, mimo zmiany na stanowisku ministra aktywów państwowych. W czwartek resort finansów przesłał do konsultacji projekt noweli ustaw w tym m.in prawa bankowego, mający ułatwić połączenie części PZU z Pekao SA. W projekcie zapisano m.in, że w przypadku, gdy przejmującym jest bank krajowy połączenie może być dokonane wyłącznie przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki na bank przejmujący, za udziały albo akcje, które bank przejmujący wydaje członkom albo akcjonariuszom przejmowanej spółki. Wcześniej MF informowało, że wśród kluczowych założeń projektu znalazło się dopisanie Banku Pekao do listy spółek, w których akcje należące do Skarbu Państwa nie mogą być sprzedane.

