Jakie pochodzenie inwestorów zagranicznych w bankach

Dosyć mocno obecny w sektorze jest też kapitał holenderski oraz niemiecki. W naszej analizie Grupa ING Bank (większościowy właściciel ING Banku Śląskiego) ma ma odpowiednio 11 proc. oraz 20,3 proc. udziałów, a niemiecki Commerzbank (główny akcjonariusz mBanku) – 10,9 proc. oraz 19,2 proc. Francuski kapitał (tu zaliczamy BNP Paribas BP oraz Credit Agricole BP) ma pod kontrolą ok. 9,1 proc. sumy aktywów analizowanych przez nas 12 banków, czyli ok. 16 proc. udziału kapitału zagranicznego w tych bankach. Resztę dzielą między sobą Portugalczycy, do których należy Bank Millennium, oraz w nieco mniejszym stopniu – Amerykanie (tu chodzi o Citi Handlowy i VeloBank).

Po przejęciu SBP Erste Group w kapitale zagranicznym w polskich bankach najwięcej będzie kapitału pochodzącego z Austrii (tu wartość przejmowanych aktywów można szacować na ok. 284 mld zł). Udział kapitału hiszpańskiego gwałtownie spadnie, ale nie do zera, bo aktywa Santander Consumer Bank to ok. 30 mld zł (dla porównania, to niewiele mniej niż aktywa Credit Agricole Bank Polska).

Kapitał zagraniczny kontra kapitał polski

Warto dodać, że to niejedyne zmiany własnościowe, jakie zachodzą na polskim rynku. Amerykański Citi Handlowy sprzedaje bowiem swoją część detaliczną VeloBankowi (i można szacować, że aktywa VeloBanku wzrosną do ok. 77 mld zł). Przy czym właścicielem VeloBanku jest spółka głównie powiązana z amerykańskim funduszem inwestycyjnym Cerberus. Na horyzoncie widać też możliwość powrotu do Polski kapitału włoskiego, jeśli spełnią się ambicje UniCredit do przejęcia kontroli w Commerzbanku (w efekcie czego kapitał niemiecki niemal by zniknął).

Jakie wnioski płyną z naszej analizy? Po pierwsze, jeśli chodzi o relacje kapitał zagraniczny – kapitał polski, to obecna struktura wydaje się w miarę w porządku. – Wyszliśmy z sytuacji niezdrowej, gdy 70-80 proc. aktywów sektora należało do zagranicznych inwestorów. Obecnie, gdy mamy mniej więcej po połowie, nie jest tak źle – komentuje jeden z ekspertów.

- W strukturze własności sektora bankowego przydałoby się więcej polskiego kapitału prywatnego – ocenia też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. - Niestety, polskie banki charakteryzują się niższym zwrotem na zainwestowanym kapitale (ROE) niż średnio inne spółki giełdowe, więc odczuwamy niedostatek prywatnych inwestorów strategicznych. Kapitał strategiczny pochodzi ze Skarbu Państwa i z banków w UE, gdzie problem z rentownością jest jeszcze większy – podkreśla Sobolewski.