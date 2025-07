Ile kredytów sprzedaje mBank

Władze mBanku poinformowały, że we wrześniu przedstawią nową strategię rozwojową na latach 2026-2030. Na razie nie ujawniają szczegółów, ale wiadomo, że będzie to strategia przewidująca wzrost i rozwój działalności podstawowej, głównie organiczny, przy ograniczonym ryzyku frankowym.

Dotychczas jeśli chodzi o podstawowy biznes, mBank też się ma czym pochwalić. Kredyty dla klientów ogółem wzrosły o 9 proc. w ujęciu rocznym, do 136,7 mld zł. Udało się to osiągnąć dzięki najwyższej w historii sprzedaży kredytów hipotecznych i niehipotecznych, w wysokości odpowiednio 6,2 mld zł i 6,9 mld zł w I półroczu (w samym II kwartale sprzedaż hipotek wyniosła 3,68 mld zł, czyli wzrosła 48 proc. kwartał do kwartału).

Depozyty klientów w Grupie mBanku wzrosły o 10 proc. rok do roku, do 205,7 mld zł na koniec czerwca br. Najszybciej rosną depozyty klientów detalicznych, zgromadzone na rachunkach bieżących i oszczędnościowych – o 14 proc. rok do roku. Wartość detalicznych depozytów terminowych spadła zaś w tym okresie o 1 proc.