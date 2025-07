Dziś liczy się mobilność, wygoda oraz czas – tak w pracy, jak i w czasie wolnym. Dlatego cyfrowe formy działań w biznesie zyskują na znaczeniu jak nigdy wcześniej.

W ING Lease wiemy o tym, jak bardzo ważny jest dla przedsiębiorców dostęp do cyfrowych rozwiązań. Szczególnie w sezonie urlopowym, kiedy wielu przedsiębiorców łączy prowadzenie firmy z wypoczynkiem.

Mówią o tym dane. 20 proc. mikroprzedsiębiorców nie jeździ na urlop. 27 proc. tej ważnej dla naszej gospodarki części rynku poświęca na swoją pracę więcej niż 40 godzin tygodniowo, a ta liczba dochodzi nawet do 60. To dane z ubiegłorocznego badania „Busometr – indeks nastrojów gospodarczych w mikro- i małych firmach”, opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W takim modelu funkcjonowania bardzo istotne jest, by nie tracić dodatkowego czasu na przykład na wizytę w oddziale firmy leasingowej i wszystkie umowy czy aneksy podpisywać online, a przy okazji mieć pełny dostęp do swoich dokumentów przez internet czy aplikację mobilną.

W tym roku stanęliśmy przed obliczem bardzo ważnej dla branży leasingowej zmiany. Od połowy lipca działa tak zwany e-leasing. To ważny krok w stronę digitalizacji usług leasingowych. Nowe przepisy to uproszczenie procedury zawierania umów leasingowych – można je podpisać całkowicie zdalnie, bez wychodzenia z domu, bez drukowania dokumentów i bez konieczności obecności przedstawiciela firmy leasingowej. To szczególna wartość dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, które – jak pokazują dane – często rezygnują z pełnowymiarowego urlopu, by nie zostawiać biznesu bez opieki.

Według ZUS na koniec 2023 r. w Polsce było ponad 2,2 mln osób prowadzących działalność gospodarczą, z czego ponad 70 proc. nie zatrudniało pracowników. Teraz, dzięki e-leasingowi, nie muszą wybierać między sprawnym zarządzaniem firmą a odpoczynkiem.

Tymczasem to, co było nieosiągalne dla branży przed wprowadzaniem e-leasingu, w ING Lease robiliśmy już od 2020 r. To wtedy umożliwiliśmy naszym klientom podpisywanie umowy online.

W wakacje ważny jest transport

Leasing umożliwia przedsiębiorcy elastyczne planowanie inwestycji i dostosowanie ich do bieżącego zapotrzebowania. Pozwala rozłożyć koszty w czasie, optymalizować obciążenia podatkowe i utrzymać płynność finansową nawet w miesiącach, gdy dochody bywają niższe.

Okres wakacyjny to aktywny czas zwłaszcza w takich branżach, jak transport, budownictwo czy e-commerce.

Jeśli chodzi o polską branżę – transportu, spedycji i logistyki, to – jak pokazują dane Eurostatu za 2024 r. – odpowiada ona za około 20 proc. pracy przewozowej na terenie Unii Europejskiej, a GUS policzył, że stanowi około 6 proc. polskiego PKB.

Leasing w tym segmencie ma więc ogromne znaczenie dla rozwoju tych firm, ale także naszej gospodarki. Bo zgodnie z danymi Polskiego Związku Leasingu finansowanie leasingiem pojazdów ciężkich (ciężarówki, ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy) osiągnęło w 2024 r. 18,8 mld zł, a segment ciężarówek urósł o 8 proc.

Nie tylko auto w leasingu

Inwestycje w nowoczesne, bardziej ekologiczne środki transportu, a także maszyny produkcyjne to dziś jeden z ważnych obszarów rozwoju polskich przedsiębiorstw. Klienci wybierają to, co chcą wziąć w leasing, wskazują ich dostawcę, a my – jako firma leasingowa – zamawiamy je i płacimy dostawcy, ubezpieczamy i dostarczamy do klienta.

To bardzo wygodne narzędzie dla biznesu, bo dzisiejszy leasing to już nie tylko samochód osobowy czy ciężarówka, która zostaje na lata. Coraz częściej firmy leasingują sprzęt niezbędny do codziennej pracy – od elektroniki i urządzeń biurowych, które regularnie wymieniają na nowe modele, po maszyny i sprzęt, urządzenia specjalistyczne, medyczne czy produkcyjne.

Dlatego mamy też w ofercie komplementarne usługi dla przedsiębiorców. To zwiększa komfort korzystania z leasingu i zapewnia dodatkowy spokój.

W ING Lease zapewniamy między innymi pełne wsparcie bez dodatkowych opłat w przypadku wystąpienia szkody. Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać, a my zajmiemy się kompleksową obsługą zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym w imieniu naszego klienta i zlecimy naprawę w odpowiednio dobranym warsztacie naprawczym.

Leasing to w Polsce niezmiennie rosnący sektor finansowania inwestycji. W ubiegłym roku kwota finansowania wyniosła ponad 110 mld zł. Dla firm i klientów to gwarancja spokoju, bezpieczeństwa i elastyczności – niezależnie od sezonu – dlatego warto wykorzystać luźniejszy czas i zaplanować dobrze inwestycje na resztę roku – to przyniesie wiele korzyści, bez względu na to, czy jest to duża firma, czy jednoosobowa działalność gospodarcza.

