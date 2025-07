Kosmos dla wszystkich - trwa rekrutacja na kierunek Technologie Kosmiczne w AGH w Krakowie

Kosmos dla wszystkich. Space for everyone – tymi słowami zwrócił się do wszystkich Sławosz Uznański-Wiśniewski z pokładu kapsuły Dragon, podkreślając, że przyszłość sektora kosmicznego powinna być otwarta dla każdego, kto marzy o lepszym poznaniu otaczającego nas wszechświata. Zgodnie z tą ideą Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzi rekrutację na kierunek magisterski Space Technologies, który otwarty jest nie tylko dla inżynierów.