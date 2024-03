Akcelerator DIANA to szansa na rozwój nauki w Polsce

Zdaniem gen. bryg. Marcina Górki, dyrektora departamentu innowacji, przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów DIANA, umieszczenie jednego z ośrodków akceleratora w Polsce to warunek do tego, aby nasz kraj mógł w pełni wykorzystać szanse, jakie oferuje DIANA. – Nie mam tu bynajmniej na myśli samych start-upów i innowatorów oraz polskich centrów testowych już włączonych do sieci DIANA, ale również polski ekosystem innowacji w szerszym ujęciu, a więc również fundusze kapitałowe, ośrodki akademickie, podmioty zbrojeniowe i oczywiście nas, żołnierzy – uważa gen. Marcin Górka.

– Dla AGH to szansa na wzmocnienie i rozwój kluczowych obszarów badawczych. Wsparcie merytoryczne, mentoring ekspertów rynkowych są także nieocenione w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie mamy poczucie, że jesteśmy gotowi wnieść do programu DIANA najbardziej innowacyjne rozwiązania powstające w murach naszej uczelni – dodaje prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, uważa, że współpraca z NATO w zakresie innowacji obronnych jest niepowtarzalną szansą dla innowatorów. – Nasze działania podyktowane są zarówno przekonaniem, że to tzw. głębokie technologie budują najsilniejsze przewagi konkurencyjne w biznesie, jak i tym, że przyszłość należy budować na filarach innowacyjności, bezpieczeństwa i współpracy – opisuje Tadeusz Zaremba.

Ideę powstania akceleratora wspierało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pod koniec lutego jego szef Jacek Siewiera rozmawiał na ten temat w Londynie z prof. Deeph Chaną, dyrektorem zarządzającym Akceleratora Innowacji Obronnych NATO (DIANA). Udział w akceleratorze jest nadzorowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.