Czy możliwa jest sprzedaż Aliora

Trzeci scenariusz przewiduje sprzedaż Aliora poza grupę, z jakąś premią do ceny giełdowej. Obecnie giełdowa kapitalizacja tego banku to ok. 12,86 mld zł, pakiet 32 proc. posiadanych przez PZU byłyby więc wart ok. 4 mld zł. Co nie wydaje się dużą kwotą jak na zysk ze sprzedaży banku mieszczącego się w pierwszej dziesiątce na polskim rynku. Premia więc musi się pojawić.

Z punktu widzenia nowego holdingu taka operacja uwolniłaby ok. 4,8 mld zł nadwyżki kapitałowej, jak szacował prezes Stypułkowski. A co by się stało z samym Aliorem? To zależy, kto okazałby się kupcem. Jeśli miałby to być PKO BP, który ponoć ma ochotę na wzrost przez akwizycję, zapewne wchłonąłby swojego mniejszego konkurenta. Podobnie mogłoby się stać, gdyby przejmującym były zagraniczne grupy stojące za bankami już działającymi w Polsce, np. francuski BNP Paribas czy również francuski Credit Agricole.

Gdyby kupującym był podmiot, który nie jest obecny na polskim rynku (np. węgierski OTP czy włoski Unicredit), być może Alior przetrwałby tę zawieruchę.

Który scenariusz jest najbardziej prawdopodobny

Prezesi Klesyk i Stypułkowski zgodnie podkreślają, że na razie żadna z wyżej zarysowanych opcji nie jest przeważająca, a ostateczna decyzja ma zapaść do września. A który z tych scenariuszy wydaje się najbardziej prawdopodobny zdaniem analityków rynku?