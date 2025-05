- Po pierwsze, polski rynek wciąż ma potencjał do wzrostu – zaznacza Mateusz Czerepak, analityk Ipopema Securities. Obecnie bowiem pod względem „zalewarowania” gospodarki Polska plasuje się w ogonie Europy. Związek Banków Polskich wylicza, że w 2024 r. relacja kredytów dla sektora niefinansowego do PKB spadła do około 31 proc. (z 45,5 proc. w 2020 r.), co dało nam przedostatnie miejsce wśród krajów strefy euro. Dla porównania – w Niemczech czy we Włoszech ten wskaźnik jest mniej więcej dwa razy wyższy, w Hiszpanii wynosił ok. 134 proc., a w Austrii – ok. 118 proc.

- Do tego polska gospodarka co do zasady rośnie o kilka punktów procentowych szybciej niż większość krajów zachodnich – wskazuje Mateusz Czerepak. – Wracając do rynku bankowego, widać przestrzeń do wzrostu udziału dochodów z tytułu opłat i prowizji, który obecnie jest relatywnie niski w miksie przychodowym. Samo środowisko wskazuje też na możliwość kreowania nowych innowacyjnych usług, poszerzania oferty w obszarach, które umocnią pozycje banków, np. jako partnera w prowadzeniu biznesu, a nie tylko w czynnościach typowo kojarzonych z bankami – wylicza Czerepak.

Jaka jest konkurencyjność sektora bankowego

- Po drugie, polski rynek również pod względem poziomu konsolidacji jest bardziej rozdrobiony niż rynki zachodnie – wskazuje też Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. Co prawda z analiz Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że koncentracja powoli, ale rośnie: wskaźnik „CR5 aktywa”, określający udział 5 banków o najwyższej sumie bilansowej w aktywach sektora ogółem wynosił w lutym tego roku ok. 60,2 proc. wobec 58,5 proc. na koniec 2023 r. Na koniec 2020 r. było to 54,5 proc., a na 2016 r. – 48,6 proc. Ale jak zaznacza KNF, sektor pozostaje konkurencyjny.

- Potencjał do dalszych przejęć i fuzji jest całkiem spory – komentuje Sobolewski. – Jest miejsce na większe i mniejsze transakcje. Sytuacja ze sprzedażą Santander Bank Polska pokazała, że nic nie jest wykluczone, że nasz rynek może podlegać dynamicznym zmianom – dodaje Sobolewski.

Zresztą, jak dodaje ekspert, okazji do ewentualnych roszad, nawet wśród dużych graczy, na pewno nie zabraknie. Wystarczy wskazać włoską grupę UniCredit, która kiedyś była obecna w Polsce jako właściciel Pekao, a teraz najwyraźniej chce wrócić nad Wisłę.