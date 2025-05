Czy zmienia się oferta produktowa banku?

To oczywiście zależy od polityki przyjętej przez nowego właściciela. Według analityków ewentualne zmiany nie powinny być duże, a już na pewno nie będą gwałtowne. SBP jest bankiem uniwersalnym, świadczącym szeroką gamę usług dla klientów detalicznych, jak i dla klientów biznesowych – z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla tych dużych, dla korporacji i jednostek publicznych. Wydaje się, że te grupy docelowe zostaną utrzymane, a jeśli Erste Group chciałaby zwiększyć swoje udziały w rynku, być może mogłaby zaproponować nieco atrakcyjniejszą ofertę niż konkurencja.

Jednocześnie, jeśli celem miałaby być maksymalizacja zysku, możliwe jest pogorszenie wobec obecnej oferty, np. w zakresie cennika opłat i prowizji.

Czy nowy właściciel SBP ogłosi wezwanie na 100 proc. akcji?

Wszystko wskazuje na to, że jednak nie. Zgodnie z zawartą umową Erste Group przejmuje 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska, a to wedle polskich przepisów nie zobowiązuje go do wezwania do skupu 100 proc. akcji. Erste Group mogłaby to zrobić, ale z jej punku widzenia to kosztowne rozwiązanie, które prawdopodobnie nie przyniosłoby dodatkowych korzyści (skoro i tak Erste Group zdobędzie całościową kontrolę nad bankiem). Również w przyszłości, np. po zmianie nazwy, nie wydaje się, by Erste Group chciała skupić więcej akacji od akcjonariuszy mniejszościowych, rozproszonych na giełdzie. Tym bardziej że Banco Santander po sprzedaży 49 proc. udziałów w SBP zachowa jeszcze 13 proc. udziałów, które być może będzie chciał zbyć na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

Czy zmieni się polityka dywidendowa banku?

Santander Bank Polska należał do grona tych banków, które regularnie wpłacały dywidendę, i to w maksymalnej wysokości, na warunkach określonych przez nadzór (choć nie oznacza to, że w każdym roku, począwszy od 2011 r., takie wypłaty były możliwe). Dywidenda za 2024 r. jest szczególnie wysoka – to ponad 4,7 mld zł (w tym 75 proc. z 5,2 mld zł zysku za miniony rok i 0,8 mld zł z kapitału dywidendowego), czyli 46,37 zł na akcję.

Jednocześnie można się spodziewać, że Erste Group będzie chciała taką politykę maksymalizacji dywidend w Polsce podtrzymać. Może to wynikać z faktu, że zakup Santandera jest transakcją kapitałochłonną, stanowiącą duże obciążenie finansowe dla spółki matki, i byłoby przez inwestora mile widziane, gdyby ta inwestycja się jak najszybciej zwróciła. Przypomnijmy, że cena zakupu to ok. 7 mld euro (łącznie z przejęciem Santander TFI), czyli ok. 30 mld zł.