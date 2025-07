Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska.

Materiał powstał we współpracy z Euro Styl

Dolne Miasto – śródmiejski unikat w skali kraju

Dolne Miasto to historyczna, niezwykle urokliwa część śródmieścia Gdańska. Dzielnica ta przechodzi rewitalizacyjny i inwestycyjny renesans. Zyskuje nowe życie, łącząc historię z nowoczesnym stylem życia, co przyciąga nowych mieszkańców, turystów i inwestorów indywidualnych.

Z dowolnego miejsca na Dolnym Mieście w kilkanaście minut dostaniemy się spacerem na Stare i Główne Miasto, pod fontannę Neptuna, zabytkowy Żuraw czy do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dzielnica jest dobrze rozwinięta, dzięki czemu mieszkający tam mają łatwy dostęp do sklepów, edukacji, przychodni, apteki oraz przystanków komunikacji miejskiej. Z kolei znajdujące się w spacerowej odległości tereny zielone nad Opływem Motławy są idealne na spacer, jogging lub inne formy aktywności.

Z widokiem na wodę

Inwestycja Esencja powstaje w „trójkącie” ulic: Kamienna Grobla, Toruńska i Jałmużnicza, tuż przy Nowej Motławie. Z części apartamentów będzie można podziwiać widok na panoramę starego Gdańska i wodę. Unikalność i prestiż Esencji podkreślają położenie, historyczne dziedzictwo miejsca oraz architektoniczna i funkcjonalna jakość. Oferta jest skierowana do osób szukających wyjątkowego miejsca do zamieszkania lub second home w Trójmieście, jak również do inwestorów chcących ulokować kapitał w prestiżowej nieruchomości i zarabiać na wynajmie apartamentu.