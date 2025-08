Przejmujemy dobrze działający bank, nie potrzeba tu żadnej restrukturyzacji – taki w skrócie jest przekaz Austriaków, którzy w przeszłości wzięli udział choćby w prywatyzacji banku Česká spořitelna, który – jak niemal wszystkie wówczas państwowe banki w tym regionie – wymagał zmian.

Bez zmian w zarządzie oraz w polityce dywidendowej

Peter Bosek komplementował w piątek na konferencji w Wiedniu zarówno wielkość przejmowanego SBP (6 mln klientów, o jedną trzecią więcej niż ma Erste w Austrii czy w Czechach, a także 67 mld euro aktywów, niemal jedna szósta tego, co ma dziś cała grupa Erste), jak i poziom jego załogi i menedżmentu. Pytany przez „Rzeczpospolitą” o ewentualne zmiany w zarządzie SBP po sfinalizowaniu przejęcia szef Erste zadeklarował, że nie zamierza tego robić, bo zarząd działa bardzo dobrze.

Erste deklaruje też – to dobra wiadomość dla akcjonariuszy mniejszościowych SBP – utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej przejmowanego banku. Jednak w samej Austrii Erste dość mocno zacisnęło pas, by go kupić. Zawiesiło skup akcji i wypłaci w tym roku mniejszą dywidendę, by móc sfinansować transakcję bez przeprowadzania emisji akcji. W każdym razie po pierwszym półroczu 2025 r. wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) grupy wyniósł 17,4 proc.

Finansowe korzyści z przejęcia w Polsce

Co w wymiarze finansowym przyniesie Austriakom przejęcie SBP?

– Choć jesteśmy zadowoleni z wyników grupy, spodziewamy się, że skoczą w górę zaraz po zamknięciu transakcji – mówi prezes Bosek.