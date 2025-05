W sumie, jak oceniają analitycy, chodzi o cenę sprzedaży Santander Consumer Bank na rzecz Hiszpanów. Dobrze by było, by polski większościowy właściciel potrafił ugrać jak najwięcej, a nie oddał swoje aktywa za przysłowiowy grosz.

Czy SCB będzie dalej działał

Santander Consumer Bank rozpoczął swoją działalność w Polsce w 2006 roku. Specjalizuje się w produktach typu consumer finance (w tym kredyty i pożyczki gotówkowe, na nowe i używane samochody, ratalne, celowe, itp.). Produkty dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów (odrębną do samego Santander BP), salony i komisy samochodowe, sklepy i punkty usługowe.

SCB obsługuje ok. 1,4 mln klientów i zatrudnia ok. 1,3 tys. pracowników. Portfel kredytów brutto na koniec marca 2025 r. wynosił 20,6 mld zł, wartość depozytów – 16 mld zł. Aktywa tego banku sięgnęły 26,2 mld zł, a zysk netto w I kw. 2025 r. – 91 mln zł. SCB posiada swoje spółki córki, np. Stellantis Financial Services Polska (kredyty samochodowe).

- Po co Hiszpanom ten bank? Trudno powiedzieć, choć wydaje się, że to raczej Austriacy go nie chcieli, albo nie mogli kupić – ocenia Michał Sobolewski. – Moim też zdaniem, Santander będzie chciał przynajmniej na razie utrzymać działalność SCB w Polsce – dodaje Sobolewski. Może nie jest to bardzo duży bank, ale jest za to wysoko rentowny. Stanowi taką wisienkę na torcie, którą można mieć w bilansie, bo nie obciąża kapitałów hiszpańskiej grupy, a może przynosić jakieś zyski.

Jak duża jest Grupa Santander BP

Jeśli chodzi o Santander Biuro Maklerskie, to nie jest ono już spółką w ramach grupy kapitałowej. Obecnie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną samego banku, nie posiadającą osobowości prawnej. I jako taka trafi bezpośrednio w ręce Austriaków.