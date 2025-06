prof. dr hab. Piotr Dobosz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zobiektywizowane sukcesy Wydziału Prawa i Administracji UJ wynikają z wielu źródeł. Nie sposób wymienić ich wszystkich w bardzo krótkim tekście. Przede wszystkim to program studiów stwarzający możliwość uzyskania wiedzy w najważniejszych obszarach najszerzej rozumianego prawa. To także szeroka gama wyboru przedmiotów specjalistycznych, stale modyfikowanych oraz tutoring indywidualny i organizacyjny, uzyskiwany przez postawy indywidualne i autorytet Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, działającego w UJ od 1851 r., Szkołę Praw Obcych oraz Współpracy Międzynarodowej, a także Poradnię Prawną. Stwarzamy także możliwość budowania własnej ścieżki studiowania, uwzględniającej indywidualne potrzeby każdej osoby studiującej. To także rola kadry pracowników, posiadających szerokie kompetencje merytoryczne, dydaktyczne, teoretyczne i empiryczne, a zarazem otwartych na potrzeby osób studiujących. WPiA UJ stwarza możliwość indywidualnego rozwoju poprzez udział w kołach naukowych, międzynarodowych konferencjach, zawodach i innych formach aktywnego rozwoju. Nie bez znaczenia są także nasi partnerzy zagraniczni i krajowi (współpraca z sądami i korporacjami prawniczymi) oraz różne przejawy umiędzynarodowienia. Przyczyny pozytywnego barometru satysfakcji studenckiej tkwią także w elastycznym podejściu do zmieniającego się zapotrzebowania nauki i rynku oraz w urzeczywistnianiu równego traktowania. A także w możliwości wpływu wspólnoty studenckiej na treść programów i dydaktykę. Wpływ na komfort studiowania mają także usytuowane w centrum Krakowa obiekty infrastruktury: przede wszystkim tuż obok Rynku Głównego budynki stale modernizowane i nasz nowoczesny budynek usytuowany obok Audytorium Maximum UJ. A jeżeli dodamy, że i w Rynku Głównym WPiA UJ posiada własne pomieszczenia, to jest to dodatkowy pozytywny element infrastruktury WPiA UJ. Wszystkie obiekty są świetnie skomunikowane z poszczególnymi częściami Krakowa. Posiadamy także w pełni profesjonalną salę sądową z odpowiednim oprogramowaniem technicznym, wykorzystywaną nie tylko dla potrzeb symulacji sądowych, ale i administracyjnych, oraz sale z technicznym oprzyrządowaniem dla zajęć hybrydowych, nie wspominając o nowoczesnych salach wykładowych. Kreujemy także przestrzenie wspólnotowe, zasięgając zdania wspólnoty studentów, doktorantów i pracowników. Świetnie oceniane są także nasza Biblioteka Wydziałowa oraz pracownia komputerowa. Ważnym elementem jest także system podnoszenia jakości kształcenia.