Kancelaria CMS zdobyła w ostatnim czasie wiele prestiżowych wyróżnień w międzynarodowych rankingach i konkursach. Które z nich mają dla pana największe znaczenie i dlaczego?

Wszystkie wyróżnienia są dla nas niezwykle istotne. Nie kategoryzujemy ich na mniej lub bardziej ważne, ponieważ dotyczą różnych dziedzin naszej działalności. Każde z nich jest dla nas potwierdzeniem, że jesteśmy dobrze postrzegani przez rynek – zarówno przez klientów, jak i konkurencję. W większości przypadków wyróżnienia wynikają z opinii rynkowej, co sprawia, że są dla nas szczególnie cenne. To dowód na to, że wykonujemy dobrą pracę i budujemy zaufanie.

Nagrody pełnią również rolę motywacyjną – pokazują, które działania i strategie są premiowane przez rynek. Oczywiście, nie pracujemy dla samych nagród, ale zawsze miło jest wiedzieć, że nasza praca jest doceniana.

Czy jest jakiś obszar, w którym kancelaria jest szczególnie wyróżniana?

Od lat jesteśmy doceniani w sektorach energetyki i infrastruktury – to obszary, w których konsekwentnie utrzymujemy najwyższe pozycje w rankingach. Jednak sukces kancelarii to efekt pracy wszystkich naszych praktyk, które rozwijają się na różnych etapach. Każdy zespół odnajduje się na rynku, co daje nam ogromną satysfakcję.

CMS obchodzi 30-lecie działalności w Polsce. Jakie znaczenie ma ten jubileusz?

Jednym z największych osiągnięć ostatnich lat było to, że staliśmy się największą kancelarią w Polsce – po raz pierwszy w historii. To ogromna zmiana, która pokazuje, że udało nam się zbudować znaczącą organizację, zarówno pod względem wielkości, jak i efektywności. To dla nas powód do dumy i satysfakcji.

Czy były momenty przełomowe w historii kancelarii, patrząc na te 30 lat?

Trudno wskazać jeden przełomowy moment, który zmienił wszystko. Nasz rozwój był procesem organicznym – czasami szybszym, tak jak przez ostatnie kilka lat, czasami wolniejszym, zależnym od rynku i warunków prowadzenia biznesu. Staramy się na bieżąco dostosowywać do potrzeb rynku, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kryzysem, czy dynamicznym wzrostem. To ciężka praca, wytrwałość i spójność doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj.

A jakie wartości pozostają niezmienne od początku działalności kancelarii?

Dołączyłem do kancelarii w 2004 roku, ale wiem, że od zawsze kluczową wartością była inwestycja w ludzi. Prowadzimy programy praktyk dla studentów od pierwszego roku studiów, organizujemy staże rotacyjne i programy rozwojowe. Wychodzimy z założenia, że zatrudniamy przyszłych partnerów – każdy ma szansę na rozwój i awans.

Sam jestem tego przykładem – zaczynałem jako praktykant i przez lata przeszedłem wszystkie szczeble kariery. W naszej kancelarii nie ma „szklanych sufitów” – jeśli ktoś ma pomysł na biznes i potrafi go zrealizować, znajdzie tu miejsce. To filozofia, która pozwala nam się rozwijać i budować silną organizację.

Można powiedzieć, że kancelaria to dla pana coś więcej niż miejsce pracy. Parząc na pana drogę zawodową, można powiedzieć, że jest pan w „DNA kancelarii”?

Zdecydowanie tak. CMS mam w sercu – to miejsce, które dało mi ogromne możliwości rozwoju. Dzięki temu doświadczeniu mam głębokie przekonanie, że wartości, które nam przyświecają – inwestowanie w ludzi, brak barier w awansie, współpraca – są fundamentem naszego sukcesu. To właśnie one sprawiają, że jesteśmy największą kancelarią w Polsce i nadal dynamicznie się rozwijamy.

Jakie kluczowe obszary prawa są dziś najważniejsze dla CMS?

Nasza kancelaria jest aktywna w różnych dziedzinach, których waga i znaczenie zmieniają się w zależności od sytuacji na rynku. Posiadamy kilka głównych obszarów działalności, które rozwijają się z różną intensywnością – w zależności od aktualnych trendów i potrzeb rynkowych. W ostatnich latach szczególnie istotne stały się energetyka, transformacja energetyczna, infrastruktura oraz transakcje M&A. Wciąż dużą rolę odgrywa sektor bankowy, który dynamicznie się rozwija. Oprócz tego prawo pracy, podatki oraz spory sądowe (litigation) pozostają kluczowymi obszarami naszej działalności.

Jakie zmiany czekają rynek prawniczy w najbliższej przyszłości?

Przyszłość to nowoczesne technologie. Już teraz wdrażamy narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, które wspierają pracę prawników. Nie chodzi o zastąpienie ludzi, ale o dostarczenie im narzędzi, które zwiększą efektywność i jakość pracy. Wpływ AI na rynek będzie większy niż kiedyś e-mail czy faks – zmieni sposób funkcjonowania kancelarii i całej branży.

Również prawo nowych technologii będzie odgrywało coraz większą rolę. Pojawiają się nowe obszary, które wymagają regulacji – zawody, działalności, formy przekazu i wyrazu, które wcześniej nie istniały. Social media i ich wpływ na społeczeństwo również będą miały znaczenie dla kształtowania nowych przepisów prawa. W tych wszystkich obszarach prawnicy będą odgrywać kluczową rolę.

