Aktualizacja: 10.08.2025 14:10 Publikacja: 10.08.2025 14:05
Foto: PAP/Rafał Guz
W sobotę 18 czerwca, mimo zakazu wydanego przez rząd Viktora Orbána, ulicami Budapesztu przeszedł marsz równości. I to rekordowy, bo zdaniem organizatorów wzięło w nim udział nawet 200 tys. osób. „Budapeszt po raz kolejny przypomniał, że demokracja to wspólna odpowiedzialność i codzienna troska o lepszą przyszłość” – cieszył się w serwisach społecznościowych Instytut Współpracy Polsko–Węgierskiej im. Wacława Felczaka. „W czasach, gdy prawa obywatelskie i demokratyczne normy są kwestionowane, każda taka inicjatywa pokazuje siłę społeczeństwa i gotowość do wspólnego działania ponad podziałami” – dodał.
Kilka dni później instytut opublikował „Apel Węgrów do narodu ukraińskiego”, internetową petycję podpisaną przez 52 tys. osób. „My, obywatele Węgier, sygnatariusze tego listu, w obliczu coraz bardziej haniebnej, antyukraińskiej propagandy rządu Orbána, wyrażamy naszą solidarność z narodem ukraińskim i oddajemy hołd żołnierzom armii ukraińskiej, którzy z heroiczną odwagą bronią swojej ojczyzny” – to jej pierwsze zdanie.
Takie treści w serwisach społecznościowych tej instytucji nie są przypadkowe. Rząd Donalda Tuska do walki z Viktorem Orbánem zaprzągł instytut, powstały z inspiracji właśnie węgierskiego premiera.
Ta inspiracja miała konkretne miejsce i datę. 6 stycznia 2016 roku w pensjonacie Zielona Owieczka w Niedzicy (woj. małopolskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Orbán zjedli wspólny obiad. Spotkanie miało miejsce niedługo po dojściu PiS do władzy, więc przykuło uwagę mediów, które podały nawet menu posiłku: krupnik, pstrąg i pączki.
Czytaj więcej
"W skromnym pensjonacie na granicy polsko-słowackiej, premier Węgier Viktor Orban odwiedził podzi...
Relacje między PiS a partią Orbána Fidesz były wówczas wyśmienite, zresztą pozostają takie po dziś, o czym może świadczyć azyl na Węgrzech dla poszukiwanego listem gończym byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Z nieoficjalnych przecieków wynikało, że w Nidzicy politycy rozmawiali m.in. o brexicie, ale też uzgodnili powstanie instytucji mającej działać na rzecz przyjaźni obu krajów. Ostatecznie stworzono dwie bliźniacze: na Węgrzech i w Polsce. Ta druga przyjęła nazwę Instytut Współpracy Polsko–Węgierskiej im. Wacława Felczaka i została powołana w 2018 roku na mocy ustawy.
Instytut Felczaka zasłynął głównie z programu stypendialnego, nauczania języka węgierskiego w Polsce oraz polskiego na Węgrzech, organizacji corocznego Uniwersytetu Letniego na zamku w podprzemyskim Krasiczynie, a także Wyszehradzkiej Akademii Letniej w Budapeszcie. Na tych imprezach brylowali dygnitarze Fideszu oraz PiS, w tym były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk czy były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Instytut wspierał też druk książek, np. o reformach „dobrej zmiany” lat 2015-2019 i współpracował z think tankiem Szazadvég, będącym przybudówką Fideszu. O tym, że instytut miał zbliżać nie tylko narody, ale też partie, może świadczyć nawet wybór patrona instytutu. Felczak był kurierem karpackim z czasów II wojny światowej, który miał natchnąć Orbána do założenia Fideszu.
Z powodu mocno upolitycznionej działalności instytut był krytykowany przez ówczesną opozycję, jednak na tym kontrowersje się nie kończą. W 2022 roku kontrolerzy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która podobnie jak instytut podlegała wówczas Mateuszowi Morawieckiemu z PiS, zakwestionowali jego ekskluzywne wydatki, np. zakup porcelany z Ćmielowa czy dwóch wieszaków kutych, wykonanych na zamówienie. Twierdzili, że w latach 2020-2021 wypłacono pracownikom 194,6 tys. zł dodatków bez podstawy prawnej, w tym dyrektorowi i głównej księgowej.
Czytaj więcej
Instytucja powołana decyzją Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbána robiła ekskluzywne zakupy i b...
KPRM skrytykowała też najem siedziby instytutu, który po dziś dzień mieści się w prestiżowej neoklasycystycznej willi na warszawskim Mokotowie, wyposażonej nawet w taras na dachu. Ma ona powierzchnię 573 m2, choć – jak stwierdziła KPRM – poszukiwano nieruchomości dwukrotnie mniejszej.
Te ostatnie zarzuty powtarza Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym „Wykonaniu w 2024 roku planu finansowego Instytutu Felczaka”, opracowanym w ramach corocznych kontroli budżetowych całego rządu. W dokumencie, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, izba wystawia instytutowi rzadko stosowaną ocenę negatywną, a głównym tego powodem jest właśnie najem willi przy ul. Goszczyńskiego. Izba pisze, że podczas prac nad powołaniem instytutu zakładano, iż będzie on wynajmował około 150 m kw. powierzchni biurowej za ok. 120 tys. zł rocznie. Tymczasem w 2024 roku koszty najmu wyniosły 655 tys. zł, czyli 484 tys. zł powyżej zakładanych. Z analizy NIK wynika, że zarzuty w tej sprawie można kierować raczej wobec poprzedniej, a nie obecnej ekipy rządzącej instytutem, bo okres obowiązywania zawartych w 2019 roku umów najmu ustalono na osiem lat, bez możliwości ich wcześniejszego rozwiązania.
Kontrowersji wokół instytutu było tak dużo, że po zmianie władzy ekipa Donalda Tuska postanowiła go zlikwidować. Jesienią ubiegłego roku w KPRM powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, a jednym z wielu elementów nowelizacji była właśnie likwidacja Instytutu Felczaka.
Czytaj więcej
Kancelaria Premiera zlikwiduje instytucję powstałą wskutek nieformalnego spotkania prezesa PiS i...
Jednak Tusk szybko zmienił zdanie, bo gdy w lutym projekt ustawy trafił w końcu do Sejmu, nie było już w nim przepisów likwidujących instytut. O tym, że zmieniło się podejście rządu do tej instytucji, świadczą też personalia. W kwietniu Tusk zakończył wielomiesięczny okres, gdy instytucją zarządzały osoby pełniące obowiązki dyrektora, i powołał na kierownika placówki samego ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Jakuba Wiśniewskiego.
Skąd to nowe podejście? Rząd nigdy tego oficjalnie nie wyjaśnił. Jednak jak ustaliła „Rzeczpospolita”, wygląda na to, że instytucję powołaną z inspiracji Orbána uznano za przydatną do tego, by z nim walczyć.
Dowody? Instytut pod koniec czerwca ogłosił, że rozpoczyna się „nowy rozdział w historii Instytutu Współpracy Polsko–Węgierskiej im. Wacława Felczaka”. „Wydarzenie zainaugurowała uroczysta kolacja” – poinformował instytut, precyzując, że wzięli w niej udział m.in. szef MSZ Radosław Sikorski oraz goście z Węgier. „Następnego dnia odbyła się konferencja z udziałem 30 uczestników”; „od teraz Instytut Współpracy Polsko–Węgierskiej im. Wacława Felczaka będzie jeszcze mocniej skupiony na wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego, promowaniu inicjatyw demokratycznych”.
Miesiąc wcześniej zachęcano do „zapoznania się z nową misją Instytutu Felczaka”. Wynika z niej, że głównym celem jest od teraz „wspieranie działań na rzecz podstawowych wolności człowieka”. Zaś w połowie lipca instytut ogłosił nowe konkursy stypendialne i na dofinansowania, na które chce przeznaczyć niemal 800 tys. zł. Z regulaminu konkursów wynika, że ich głównymi celami są: „promowanie korzyści z członkostwa Polski i Węgier w Unii Europejskiej”, „zapobieganie wpływom Rosji i wspieranie Ukrainy w procesie integracji ze strukturami euroatlantyckimi”, „przeciwdziałanie oligarchizacji gospodarki na Węgrzech i w Polsce”, „umacnianie niezależnych mediów” czy „wzmacnianie rządów prawa i przestrzeganie swobód demokratycznych”.
Nazwisko „Orbán” nigdzie nie pada. Jednak czytając warunki konkursów, można odnieść wrażenie, że zawarto w nich sprzeciwianie się temu wszystkiemu, co zarzuca się rządom węgierskiego premiera.
Czytaj więcej
Według sondażu opublikowanego przez liberalny think tank Republikon Institute, gdyby wybory parla...
Czy rzeczywiście instytut powołany z inspiracji Orbána ma teraz z nim walczyć? „Rzeczpospolita” spytała o to sam instytut, ale nie odpowiedział nam, tłumacząc to okresem urlopowym.
Na początku lipca jeden z internautów zarzucił instytutowi na Facebooku, że „w ostatnim czasie przeszedł on zauważalną i niepokojącą transformację”, a „medium, które jeszcze do niedawna przedstawiało się jako głos w debacie publicznej i źródło informacji dla Polaków i Węgrów, stopniowo przekształciło się w narzędzie propagandowe”. „Zachęcamy do zapoznania się z naszą misją” – odpowiedział instytut z oficjalnego profilu, wysyłając link do nowej wersji tego dokumentu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W sobotę 18 czerwca, mimo zakazu wydanego przez rząd Viktora Orbána, ulicami Budapesztu przeszedł marsz równości. I to rekordowy, bo zdaniem organizatorów wzięło w nim udział nawet 200 tys. osób. „Budapeszt po raz kolejny przypomniał, że demokracja to wspólna odpowiedzialność i codzienna troska o lepszą przyszłość” – cieszył się w serwisach społecznościowych Instytut Współpracy Polsko–Węgierskiej im. Wacława Felczaka. „W czasach, gdy prawa obywatelskie i demokratyczne normy są kwestionowane, każda taka inicjatywa pokazuje siłę społeczeństwa i gotowość do wspólnego działania ponad podziałami” – dodał.
Azerbejdżan i Armenia podpisały w piątek podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem porozumienie pokoj...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotka się 15 sierpnia na Alasce z Władimirem Putinem, aby negocjowa...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że nie wymagał od Władimira Putina, by spotkał się z p...
Stany Zjednoczone podwoiły nagrodę, jaką oferują za pomoc w aresztowaniu prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro. O...
Uchodźcy z Ukrainy nie będą już mogli korzystać z szczodrego systemu pomocy socjalnej w ramach tzw. Bürgergeld....
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas