Droga energia kulą u nogi polskiej gospodarki

Koszt energii jest jednym z najważniejszych czynników przesądzających o podjęciu przez firmy decyzji inwestycyjnych bądź ich braku. To nie jest decyzja związana z patriotyzmem gospodarczym firm, tylko z prostą kalkulacją kosztów i przewidywań ich kształtowania się w okresie wielu lat. Wypadamy z gry nie dlatego, że w Polsce brakuje talentów (jest wręcz przeciwnie) czy nie potrafimy zarządzać procesami produkcyjnymi (mamy aż nadto świetnych menedżerów i zarządzających, niekoniecznie w spółkach skarbu państwa), ale m.in. dlatego, że rachunki za energię dla przedsiębiorstw mamy jedne z najwyższych w Europie, ale też w skali światowej. Inne przyczyny to m.in. nieprzewidywalność i labilność regulacyjna, wysoki koszt kapitału wynikający z wysokich stóp procentowych, co dusi innowacje, zaniedbany rynek pracy, w tym brak systemowej polityki migracyjnej i rozwoju kompetencji.

Nie wystarczy tylko głosić piękne hasła o zielonej transformacji, trzeba ją wdrażać, modernizować sieci przesyłowe (to akurat się dzieje), ułatwiając inwestycje nie tylko w OZE, ale też zapewniając i istotnie przyspieszając rozwój stabilnych mocy dyspozycyjnych, by uniknąć ryzyka blackoutu, które w ostatnim czasie zmaterializowało się m.in. w Hiszpanii, Portugalii czy w Czechach.

Dobrze, że realizujemy wreszcie projekt budowy dużej elektrowni jądrowej, ale prąd z niej popłynie najwcześniej pod koniec przyszłej dekady, dlatego musimy pilnie realizować szybsze rozwiązania budowy mocy dyspozycyjnych (czyli takich, które nie są uzależnione od warunków pogodowych, jak jest w przypadku OZE). Takimi są projekty gazowe (OCGT, CCGT, silniki gazowe, biometanownie) oraz SMR (małe modułowe reaktory jądrowe), które – co należy wyraźnie podkreślić – nie są projektem konkurencyjnym dla dużego atomu, ale uzupełniającym.

SMR-y są szansą dla Polski

SMR-y mogą być budowane znacznie szybciej, co jest naszą szansą rozwojową. Nie są też prototypem o dużym ryzyku budowlanym, gdyż w Polsce są już aktualnie realizowane w oparciu o technologię GE Hitachi, która to firma zrealizowała dotąd 67 tradycyjnych reaktorów jądrowych na całym świecie (SMR różnią się od tradycyjnego „dużego” atomu nie technologią, ale swoją modułowością i wielkością – są dużo mniejsze, o mocy 300 MW, przez co mogą być kilkakrotnie szybciej budowane, łatwiej dla nich znaleźć miejsca lokalizacyjne). Dodatkowo polska firma jest też współwłaścicielem tej technologii. GE w Polsce ma już od lat zbudowany duży łańcuch wartości, co dodatkowo spowoduje, że udział krajowych producentów, podwykonawców i poddostawców będzie wysoki i ograniczy ryzyko przekroczenia kosztów realizacji inwestycji.

Istnieje ponadto możliwość uruchomienia w Polsce produkcji komponentów związanych z wyspą jądrową (deweloperem projektów jest polska firma OSGE – joint venture Orlenu i prywatnego Synthosu), co mogłoby przyczynić się do powstania nad Wisłą całego nowoczesnego przemysłu jądrowego, którego praktycznie nie mieliśmy. Ryzyko niedotrzymania parametrów technicznych instalacji musi być pokryte odpowiednią gwarancją i zapewnieniem usługi utrzymania przez GE Hitachi.

Moce z SMR mogą być zarówno źródłem bilansującym na rynku energii, jak i wzmocnić moce dyspozycyjne, którymi PSE musi po prostu dysponować po wyłączeniu elektrowni węglowych, by uniknąć blackoutów wywołanych niewystarczającą inercją systemu energetycznego (pisałem o tym w „Rzeczpospolitej” w maju). Ryzyko przychodów SMR musi być zmitygowane zarówno w oparciu o mechanizm kontraktów różnicowych CfD (pierwsza notyfikacja Komisji Europejskiej dla tego mechanizmu przewidywana jest jeszcze w tym roku) jak i poprzez kontrakty długoterminowe PPA z odbiorcami energii, którzy potrzebują stabilnych i przewidywalnych dostaw zielonej energii w długim czasie w akceptowalnej cenie. Tylko wtedy inwestorzy zdecydują się na inwestycje w naszym kraju zapewniające polskiej gospodarce tak istotną innowacyjność i modernizację.