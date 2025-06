Zgoda i elastyczność w cenie

– Jak na razie udało nam się też uniknąć błędów niektórych naszych konkurentów. Zdarza się, że dystrybucja zysków bywa oderwana od rzeczywistego poziomu wkładu do wyniku firmy, co naturalnie rodzi impulsy do zmian – zauważa mec. Zdort.

Dodaje, że biznes prawniczy to jednak przede wszystkim praca z ludźmi, a napięć nie da się całkowicie wyeliminować.

– Nawet jeśli prowadzą one czasem do rozstań z niektórymi członkami zespołu, co jest nieuniknione, powstałe luki należy systematycznie uzupełniać – sugeruje.

Podobnie twierdzi Józef Palinka, partner zarządzający w DZP.

– Odejście części zespołu Life Sciences rzeczywiście wpłynęło na zmniejszenie liczebności naszej kancelarii, ale udało nam się tę praktykę odbudować. Dziś jest nawet bardziej dochodowa – podkreśla mec. Palinka.

Liderzy dużych kancelarii zgodnie przyznają, że sposobem na rozwój kancelarii i utrzymanie założonej skali działalności jest elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb rynku, ale także spójność celów zespołu.