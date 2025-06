Łódź, Lubelszczyzna i Podkarpacie

Choć Łódź jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, porównywalnym z Wrocławiem, to wieloosobowych firm prawniczych jest tu nieco mniej. Tylko dziewięć (przynajmniej spośród biorących udział w naszym rankingu) może się pochwalić dziesięcioosobową lub większą załogą. Łódzka „wielka trójka” kancelarii to CGO Legal, Lubasz i Wspólnicy oraz Fortak & Karasiński. Każda z nich zatrudnia 26 prawników.

Największą firmą prawniczą na Lubelszczyźnie pozostaje Jakubowska Dyś i Wspólnicy, licząca 58 prawników i zajmująca się głównie obsługą frankowiczów. Znacznie szerszy zakres działalności, obejmujący m.in. doradztwo podatkowe, oferuje rzeszowska kancelaria AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy. W ciągu ostatniego roku nieznacznie urosła: z 42 do 45 prawników.

Podlasie i Warmia

Te regiony tradycyjnie są mniej nasycone wieloosobowymi kancelariami prawniczymi, co nie znaczy, że nie da się tu wyłonić znaczących graczy. Dał się nawet zauważyć wzrost tych największych. Białostocki lider – Bieluk i Partnerzy – zwiększył załogę z 41 do 43 prawników. Druga co do wielkości na Podlasiu kancelaria – Kramer Oksentowicz Winiarski Wyszyński – odnotowała wzrost jeszcze większy – z 13 do 31 prawników. Firma na swojej stronie internetowej od pewnego czasu wyraźnie eksponuje swoje usługi związane ze sprawami kredytów frankowych.

Z olsztyńskich kancelarii w naszym rankingu biorą udział dwie: Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy oraz Siergiej i Partnerzy. Obie odnotowały kilkuosobowy przyrost liczby zatrudnionych prawników.

Opolszczyzna i Świętokrzyskie

Waszczuk i Partnerzy – to nieodmiennie największa kancelaria w najmniejszym polskim województwie, licząca 16 prawników. Ma biura w Opolu i Namysłowie. Wiceliderami są liczące po 11 prawników opolskie kancelaria Jurysta Radcowie Prawni, Stańdo, Wyszatkiewicz i Partnerzy oraz kancelaria Meissner Puszczewicz i Wspólnicy.