Aktualizacja: 10.08.2025 11:47 Publikacja: 10.08.2025 11:42
Foto: PAP/Piotr Matusewicz
Afera KPO przykryła początek miesiąca miodowego Karola Nawrockiego. Wadliwe rozdysponowanie części środków z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polacy czekali po tym, jak łamiący zasady praworządności PiS nie potrafił ich pozyskać, jest głównym tematem politycznym ostatnich dni i zapewne zdominuje kolejne. I słusznie, gdyż żaden publiczny grosz nie powinien być marnowany.
Czytaj więcej
Na stronie Krajowego Planu Odbudowy udostępniono mapę przedstawiającą przedsiębiorstwa z branży H...
Tematu nie rozwodni przypominanie, że za rządów PiS były większe afery, ani też fakt, że jedynie 0,4 proc. z całego KPO mogło zostać źle rozdysponowane. Mogło, gdyż weryfikacja wniosków i zasadności przyznania środków trwa. Ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski i nie wylać dziecka z kąpielą.
Czytaj więcej
Stanowczo protestujemy przeciwko hejtowi, nieodpowiedzialnym wypowiedziom polityków i oskarżaniu...
Robienie z przedsiębiorców naciągaczy i cwaniaków, którzy czekają na okazję, niczym sępy, jest błędne, nieuczciwe i szkodliwe. Przedsiębiorcy są najsolidniejszym filarem, na którym stoi polska gospodarka. Nie tylko ci najwięksi. Niestety grupka osób źle rozumiejących cel planu odbudowy postanowiła wzbogacić się lub zabezpieczyć na przyszłość. Niektóre zakupy trudno usprawiedliwić, ale wnioski zostały zatwierdzone zgodnie z prawem, a środki z budżetu państwa wypłacone. Ktoś za to powinien odpowiedzieć, ale nie można piętnować wszystkich przedsiębiorców.
Słusznie Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od polskiego rządu. Możliwe też, że sama wkroczy do akcji, co tylko potwierdza, że ekipa Donalda Tuska nie jest stojącym ponad prawem pupilem KE, a PiS jedynie chłopcem do bicia. Warto podkreślić transparentność całego procesu, gdyż to na stronie Krajowego Planu Odbudowy udostępniono mapę przedstawiającą przedsiębiorstwa z branży HoReCa (hotelarska i gastronomiczna), które otrzymają dotacje ze środków unijnych, dzięki czemu internauci mogli zwrócić uwagę, że pieniądze trafią m.in. na zakup jachtów, saun, ekspresów do kawy czy rowerów elektrycznych. Taka jawność powinna być zarówno w samorządach, jak i na poziomie centralnym oraz wszędzie tam, gdzie grosz publiczny jest rozdysponowywany. Politycznie sprawa wybuchła koalicji rządowej niczym odbezpieczony granat. W sprawie KPO rządzący zachowują się, jakby wyrzucili zawleczkę, a zostawili sobie ładunek, który wybuchł im w twarz.
Donald Tusk w swoim stylu się wściekł. – Tam, gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków – zapowiedział premier. Ale szefa rządu przykryła Katarzyna Królak, która na antenie Polsat News z rozbrajającą szczerością powiedziała: – Połowa moich znajomych, rodziny, dostała dofinansowanie z KPO – stwierdziła posłanka KO. Gdy takie bagatelizowanie problemu oburzyło wyborców, napisała w mediach społecznościowych, po powrocie do domu, że rodzina jednak nie dostała.
Ponad milion złotych dotacji z KPO dla żony najbogatszego posła KO, Artura Łąckiego, również nie robi dobrego wrażenia. Czy rzeczywiście to są ci najbardziej potrzebujący? Posłowi Łąckiemu również zabrakło pokory, bo broni się tym, że żona nie składała wniosku na „żadne durnowate jachty”. Ale żadnych jachtów posłowi nikt nie zarzucał.
Koalicji rządowej łatwo za to zarzucić, że straciła instynkt samozachowawczy. Afera KPO nie będzie jednak nowymi ośmiorniczkami PO. Do bulwersujących zaniedbań doszło w resorcie podległym Polsce 2050, a odpowiedzialność ciąży na Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, która o nieprawidłowościach wiedziała. „To ona osobiście kazała szefowej PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – red.) poluzować kryteria w tej sprawie” – przypomina Janusz Cieszyński z PiS. Dlatego robienie kozła ofiarnego z pracowników agencji rozdysponowującej środki nie zamknie tematu. Czy poleci głowa minister Pełczyńskiej-Nałęcz?
Czytaj więcej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej skontroluje KPO. Źle wydane środki będą musiały wróc...
Politycy KO, Lewicy i PSL mówią, że Szymon Hołownia powinien wejść do rządu, a liderzy tworzący koalicję winni być w randze wicepremiera. Dla ustępującego marszałka Sejmu to dobry moment, żeby wziąć odpowiedzialność za przyszłość koalicji 15 października, rząd i swoją partię, bo to resort dowodzony przez Polskę 2050 zawalił.
Inaczej rządzącym pozostanie liczenie na to, że PiS przegrzeje aferę KPO, którą rozliczać chcą ci politycy partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy sami mają niemało na sumieniu. Ale na razie sprawa CPK pokazała, że prawica potrafi skutecznie rozgrzać temat do czerwoności i nadać mu rangę. Były czyny, muszą być konsekwencje. Ruch należy do Donalda Tuska, Szymona Hołowni i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która zawiodła i z wakacji powinna wrócić tylko na chwilę, po dymisję.
Czytaj więcej
„Takie podejście jest nieakceptowalne i bulwersujące. Wyniki kontroli będą we wrześniu. W oparciu...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Afera KPO przykryła początek miesiąca miodowego Karola Nawrockiego. Wadliwe rozdysponowanie części środków z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polacy czekali po tym, jak łamiący zasady praworządności PiS nie potrafił ich pozyskać, jest głównym tematem politycznym ostatnich dni i zapewne zdominuje kolejne. I słusznie, gdyż żaden publiczny grosz nie powinien być marnowany.
Zastanawiam się, ile razy Karol Nawrocki odwiedził plac budowy w Baranowie, ile razy zechciał spotkać się ze szt...
Przed szczytem w Alasce w piątek nie wiadomo najważniejszego: czy prezydent USA Donald Trump będzie bronił utrzy...
Sprawa środków z KPO, które niektórzy przedsiębiorcy z branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej) chcieli wykorz...
Czy wicepremier Krzysztof Gawkowski ma poczucie, że jest śmieszny, pokazując aplikację, która odlicza dni do koń...
Inauguracja Karola Nawrockiego obfitowała w wyraźne sygnały ideowe: brak Ukrainy w przemówieniu, konfrontacyjny...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas