Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jacek Nizinkiewicz: Rząd w sprawie KPO zachowuje się, jakby wyrzucił zawleczkę, a zostawił granat

Za złe rozdysponowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy odpowiada ministerstwo podległe Polsce 2050. Premier Donald Tusk domaga się konsekwencji, również personalnych. Rekonstrukcja rządu jeszcze się nie skończyła. Czy Szymon Hołownia będzie musiał zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz?

Publikacja: 10.08.2025 11:42

Jacek Nizinkiewicz: Rząd w sprawie KPO zachowuje się, jakby wyrzucił zawleczkę, a zostawił granat

Foto: PAP/Piotr Matusewicz

Jacek Nizinkiewicz

Afera KPO przykryła początek miesiąca miodowego Karola Nawrockiego. Wadliwe rozdysponowanie części środków z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polacy czekali po tym, jak łamiący zasady praworządności PiS nie potrafił ich pozyskać, jest głównym tematem politycznym ostatnich dni i zapewne zdominuje kolejne. I słusznie, gdyż żaden publiczny grosz nie powinien być marnowany.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Gdzie trafią pieniądze z KPO? Wnioski złożone o dofinansowanie jachtów, basenów i ekspresów do kawy
Polityka
Gdzie trafią pieniądze z KPO? Wnioski złożone o dofinansowanie jachtów, basenów i ekspresów do kawy

Afery KPO nie da się zamieść pod dywan. Tylko przedsiębiorców szkoda

Tematu nie rozwodni przypominanie, że za rządów PiS były większe afery, ani też fakt, że jedynie 0,4 proc. z całego KPO mogło zostać źle rozdysponowane. Mogło, gdyż weryfikacja wniosków i zasadności przyznania środków trwa. Ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski i nie wylać dziecka z kąpielą.

Czytaj więcej

Branża turystyczna ucierpiała mocno podczas pandemii Covid-19. Pieniądze z KPO mają ją wzmocnić, naj
Hotele
Burza wokół KPO. Branża turystyczna: Politycy nas nie słuchali, a teraz szukają winnych

Robienie z przedsiębiorców naciągaczy i cwaniaków, którzy czekają na okazję, niczym sępy, jest błędne, nieuczciwe i szkodliwe. Przedsiębiorcy są najsolidniejszym filarem, na którym stoi polska gospodarka. Nie tylko ci najwięksi. Niestety grupka osób źle rozumiejących cel planu odbudowy postanowiła wzbogacić się lub zabezpieczyć na przyszłość. Niektóre zakupy trudno usprawiedliwić, ale wnioski zostały zatwierdzone zgodnie z prawem, a środki z budżetu państwa wypłacone. Ktoś za to powinien odpowiedzieć, ale nie można piętnować wszystkich przedsiębiorców.

Reklama
Reklama

Komisja Europejska nie faworyzuje ekipy Donalda Tuska i atakuje PiS 

Słusznie Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od polskiego rządu. Możliwe też, że sama wkroczy do akcji, co tylko potwierdza, że ekipa Donalda Tuska nie jest stojącym ponad prawem pupilem KE, a PiS jedynie chłopcem do bicia. Warto podkreślić transparentność całego procesu, gdyż to na stronie Krajowego Planu Odbudowy udostępniono mapę przedstawiającą przedsiębiorstwa z branży HoReCa (hotelarska i gastronomiczna), które otrzymają dotacje ze środków unijnych, dzięki czemu internauci mogli zwrócić uwagę, że pieniądze trafią m.in. na zakup jachtów, saun, ekspresów do kawy czy rowerów elektrycznych. Taka jawność powinna być zarówno w samorządach, jak i na poziomie centralnym oraz wszędzie tam, gdzie grosz publiczny jest rozdysponowywany. Politycznie sprawa wybuchła koalicji rządowej niczym odbezpieczony granat. W sprawie KPO rządzący zachowują się, jakby wyrzucili zawleczkę, a zostawili sobie ładunek, który wybuchł im w twarz.

Politycy PO tracą instynkt samozachowawczy 

Donald Tusk w swoim stylu się wściekł. – Tam, gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków – zapowiedział premier. Ale szefa rządu przykryła Katarzyna Królak, która na antenie Polsat News z rozbrajającą szczerością powiedziała: – Połowa moich znajomych, rodziny, dostała dofinansowanie z KPO – stwierdziła posłanka KO. Gdy takie bagatelizowanie problemu oburzyło wyborców, napisała w mediach społecznościowych, po powrocie do domu, że rodzina jednak nie dostała.

Ponad milion złotych dotacji z KPO dla żony najbogatszego posła KO, Artura Łąckiego, również nie robi dobrego wrażenia. Czy rzeczywiście to są ci najbardziej potrzebujący? Posłowi Łąckiemu również zabrakło pokory, bo broni się tym, że żona nie składała wniosku na „żadne durnowate jachty”. Ale żadnych jachtów posłowi nikt nie zarzucał.

Reklama
Reklama

Koalicji rządowej łatwo za to zarzucić, że straciła instynkt samozachowawczy. Afera KPO nie będzie jednak nowymi ośmiorniczkami PO. Do bulwersujących zaniedbań doszło w resorcie podległym Polsce 2050, a odpowiedzialność ciąży na Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, która o nieprawidłowościach wiedziała. „To ona osobiście kazała szefowej PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – red.) poluzować kryteria w tej sprawie” – przypomina Janusz Cieszyński z PiS. Dlatego robienie kozła ofiarnego z pracowników agencji rozdysponowującej środki nie zamknie tematu. Czy poleci głowa minister Pełczyńskiej-Nałęcz?

Czytaj więcej

Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej
Fundusze europejskie
Burza wokół KPO. Minister Szyszko: „Funduszowe cwaniactwo”. Będą kontrole

PiS zachowuje się jak złodziej krzyczący „łapaj złodziej” 

Politycy KO, Lewicy i PSL mówią, że Szymon Hołownia powinien wejść do rządu, a liderzy tworzący koalicję winni być w randze wicepremiera. Dla ustępującego marszałka Sejmu to dobry moment, żeby wziąć odpowiedzialność za przyszłość koalicji 15 października, rząd i swoją partię, bo to resort dowodzony przez Polskę 2050 zawalił.

Inaczej rządzącym pozostanie liczenie na to, że PiS przegrzeje aferę KPO, którą rozliczać chcą ci politycy partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy sami mają niemało na sumieniu. Ale na razie sprawa CPK pokazała, że prawica potrafi skutecznie rozgrzać temat do czerwoności i nadać mu rangę. Były czyny, muszą być konsekwencje. Ruch należy do Donalda Tuska, Szymona Hołowni i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która zawiodła i z wakacji powinna wrócić tylko na chwilę, po dymisję.

Czytaj więcej

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Ministra ostro reaguje na aferę ws. KPO. „Będziemy wyciągać konsekwencje”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Samorządy Finanse samorządów Krajowy Plan Odbudowy (KPO) Osoby Donald Tusk Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Szymon Hołownia Polska 2050 KPO

Afera KPO przykryła początek miesiąca miodowego Karola Nawrockiego. Wadliwe rozdysponowanie części środków z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polacy czekali po tym, jak łamiący zasady praworządności PiS nie potrafił ich pozyskać, jest głównym tematem politycznym ostatnich dni i zapewne zdominuje kolejne. I słusznie, gdyż żaden publiczny grosz nie powinien być marnowany.

Afery KPO nie da się zamieść pod dywan. Tylko przedsiębiorców szkoda

Pozostało jeszcze 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki - Bob Budowniczy
Komentarze
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki - Bob Budowniczy
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Władimir Putin i Donald Trump
Komentarze
Szczyt Trump-Putin: wielkie ryzyko dla Ukrainy
Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: KPO, CPK i oranżeria w kebabie, czyli spektakularna katastrofa rządu
Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką
Komentarze
Estera Flieger: Karol Nawrocki, czyli ludowy prezydent Polski
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Trumpizm po polsku? Przemówienie Karola Nawrockiego zwiastuje zmianę kursu prawicy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie