Afera KPO przykryła początek miesiąca miodowego Karola Nawrockiego. Wadliwe rozdysponowanie części środków z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polacy czekali po tym, jak łamiący zasady praworządności PiS nie potrafił ich pozyskać, jest głównym tematem politycznym ostatnich dni i zapewne zdominuje kolejne. I słusznie, gdyż żaden publiczny grosz nie powinien być marnowany.

Reklama Reklama

Afery KPO nie da się zamieść pod dywan. Tylko przedsiębiorców szkoda

Tematu nie rozwodni przypominanie, że za rządów PiS były większe afery, ani też fakt, że jedynie 0,4 proc. z całego KPO mogło zostać źle rozdysponowane. Mogło, gdyż weryfikacja wniosków i zasadności przyznania środków trwa. Ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski i nie wylać dziecka z kąpielą.

Robienie z przedsiębiorców naciągaczy i cwaniaków, którzy czekają na okazję, niczym sępy, jest błędne, nieuczciwe i szkodliwe. Przedsiębiorcy są najsolidniejszym filarem, na którym stoi polska gospodarka. Nie tylko ci najwięksi. Niestety grupka osób źle rozumiejących cel planu odbudowy postanowiła wzbogacić się lub zabezpieczyć na przyszłość. Niektóre zakupy trudno usprawiedliwić, ale wnioski zostały zatwierdzone zgodnie z prawem, a środki z budżetu państwa wypłacone. Ktoś za to powinien odpowiedzieć, ale nie można piętnować wszystkich przedsiębiorców.