W piątek burzę wywołała opublikowana na portalu Krajowego Planu Odbudowy lista projektów, które uzyskały dofinansowanie dla branży HoReCa. Pieniądze trafiły m.in. na jachty czy innowacje w produkcji lodów.



Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Sprawa pieniędzy z KPO. Pełczyńska-Nałęcz: Nie będzie zgody na marnotrawstwo

„Stawiając kropkę w sprawie KPO: Nie ma, nie było i nie będzie zgody na marnotrawstwo pieniędzy przeznaczonych na publiczne inwestycje. Działania naprawcze rozpoczęliśmy już dwa tygodnie temu. I zrobiliśmy to bardzo stanowczo. Pod koniec lipca odwołałam prezes PARP odpowiedzialną za nadzór nad projektem” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Jak zaznaczyła ministra, „ruszyła seria kontroli w instytucjach, które odpowiadały za wybór beneficjentów: w tym w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której przedstawiciele oświadczają dziś, że nie ma problemu. Takie podejście jest nieakceptowalne i bulwersujące. Wyniki kontroli będą we wrześniu. W oparciu o nie będziemy wyciągać konsekwencje, w tym zwrot środków” – podkreśliła.