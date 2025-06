– Dostaliśmy sygnał o tym problemie od zaprzyjaźnionego księdza i ze zwykłej potrzeby serca postanowiliśmy pomóc. Najpierw jednak sprawdziliśmy, czy będziemy w stanie sprostać temu zadaniu, bo przecież pomoc ma być skuteczna. A potem zaczyna się dziać: wymiana korespondencji z Ministerstwem Zdrowia, przedstawianie argumentów prawnych za tym, że nie ma podstaw do wykluczania z leczenia grupy małych pacjentów. Po wielu interwencjach – sukces: Ministerstwo Zdrowia umożliwiło im korzystanie z ratunkowego dostępu do terapii lekowej dla wspomnianej grupy – mówi Marcin Pieklak. – W tym kontekście nie zatrzymujemy się, nie wszyscy pacjenci mają dostęp do terapii, więc działamy dalej – dodaje.

Prawnicy Kancelarii Rymarz Zdort Maruta zaangażowani w działania pro bono Foto: materiały prasowe

Pora wspomnieć o kolejnym bardzo ważnym projekcie, w którym udział brali prawnicy kancelarii Rymarz Zdort Maruta w składzie: dr Anna Partyka-Opiela, Paweł Kaźmierczyk, Julia Nowosielska-Łaskawiec, Jan Bednarski, Maria-Papis Wieczorek. Mowa o raporcie regulacyjnym, który został opracowany we współpracy kancelarii z UNICEF Polska oraz innymi przedstawicielami strony publicznej i prywatnej, organizacji społecznych, prawników, ekspertów i praktyków. Ukazał się w 2024 r.

– To nie jest raport o tym, jak zła jest sytuacja, bo o tym wszyscy wiemy. Wskazano w nim, co można i co trzeba zrobić, żeby sytuację naprawić. Chodzi o szczegółowe postulaty w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji oraz technologii. Prawnicy opracowali propozycje konkretnych rozwiązań umożliwiających przygotowanie podstaw do ewentualnych zmian legislacyjnych i opracowań systemowych – mówi zaangażowana w projekt dr Anna Partyka-Opiela, partnerka kierująca praktyką Compliance w Rymarz Zdort Maruta.

Podkreśla, że przy tworzeniu tego raportu nie pominięto też samych dzieci.