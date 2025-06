Dwutorowe podejście kancelarii

W kategorii nowoczesność w zarządzeniu kancelarią wyróżniono firmę PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak, która wdrożyła nowoczesny system CRM. Usprawniło to zarządzanie bazą klientów, zautomatyzowało wiele zadań i wspiera monitorowanie zmian w prawie oraz przewidywanie potrzeb klientów. Firma inwestuje również w rozbudowę narzędzi HR, takich jak TRAFFIT do optymalizacji rekrutacji oraz PeopleForce do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi.

– Najbardziej frapujące jest dwutorowe, synergiczne podejście kancelarii: z jednej strony zaawansowany CRM zorientowany na klienta i jego potrzeby, a z drugiej strony inwestycje w kapitał ludzki poprzez nowoczesne podejście do procesów HR, co tworzy obraz świadomej i nowocześnie zarządzanej organizacji – zaznacza Jakub Kozioł.

Myślą o swoich usługach jak o produktach

Za systemowe podejście do innowacji w obsłudze klienta kapituła doceniła PwC Legal. Firma ta oferuje swoim klientom: PwC Store z produktami biznesowymi, Sightline do bezpiecznej wymiany dokumentów, a także współpracuje z PERSUIT, która umożliwia klientom otrzymywanie ofert od wybranych kancelarii prawnych i ich porównanie. Szczególną uwagę członkowie kapituły zwrócili na platformę Governance and Compliance Hub, czyli kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające całościowe zarządzanie elementami prawnymi i compliance w firmach o złożonych strukturach.

– Rozwój platformy Governance and Compliance Hub oraz PwC Store pokazuje, że kancelaria potrafi myśleć o swoich usługach jak o produktach. W realiach rosnącej konkurencji technologicznej to właśnie takie podejście pozwala PwC utrzymywać pozycję lidera w segmencie klientów korporacyjnych – uważa Jakub Barwaniec.