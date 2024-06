Opinia dla „Rzeczpospolitej” Jakub Barwaniec - Co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów Ze zgłoszonych innowacji wyłania się obraz malejącego zainteresowania sztuczną inteligencją w świecie prawników. Na pierwszy rzut oka to zaskakuje, ale też zdaje się pokrywać z tzw. cyklem szumu Gartnera. Sukcesy i rosnąca popularność ChatGPT i szybki rozwój innych dużych modeli językowych spowodowały powszechną chęć znalezienia szybkiego zastosowania dla rynku prawniczego. Usługi prawnicze muszą opierać się o powtarzalność, przewidywalność i bezpieczeństwo. Zachowanie tych zasad przy stosowaniu sztucznej inteligencji w jej obecnym kształcie nie jest łatwe.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” mec. Włodzimierz Chróścik - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Tegoroczne wyróżnienia jasno pokazują kierunek, w którym zmierzają liderzy rynku. Łatwo zauważyć, że wspólny mianownik tegorocznych wyróżnionych to pewna filozofia prowadzenia biznesu: w centrum uwagi stawiamy znakomicie wykwalifikowanego pracownika, którego czas i zaangażowanie doceniamy na tyle, by skutecznie wspierać go nowoczesnymi narzędziami. Nawet jeśli są one kosztowne, a inwestycja w nie wymaga odwagi i dużej wyobraźni.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” dr Maciej Kawecki - Dyrektor Centrum Innowacji, Uniwersytet WSB Merito Poznań Bez wątpienia branża prawnicza jest tą, która do wdrażania najnowszych narzędzi technologicznych podchodzi z dużą dozą ostrożności. Z jednej strony daje to nadzieję, że ich wdrażanie oparte jest na solidnych podstawach i zaspokaja realne potrzeby. Z drugiej jednak strony, może to wpłynąć na znaczne ograniczenie rozwoju tego sektora względem innych. Konieczne jest więc znalezienie tutaj złotego środka. Jedna uwaga wydaje się być w tym wszystkim niezwykle ważna. Cały czas zbyt mało kancelarii decyduje się tworzyć własne narzędzia IT bądź integrować własne systemy z już istniejącymi narzędziami.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Jakub Kozioł, Managing Partner The Heart Legal To co w tej edycji najmocniej przykuło moją uwagę, to silny trend w innowacyjnym podejściu do marketingu. Nowoczesny marketing rozumiem jako omnichannelowe podejście do klienta, które przekłada się bezpośrednio na popularyzację marki, informowanie o usługach i uświadomienie odbiorcom ich potrzeb i możliwości prawnych. W ten sposób liderzy dokonywali synchronizacji wszystkich punktów kontaktu z klientem, umożliwiając płynne i jednolite przejście między nimi i tym samym, ułatwiając klientowi interakcję z marką poprzez dowolny kanał.