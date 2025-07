Produkty mrożone cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów, a w okresie od maja 2024 r. do kwietnia 2025 r. wartość rynku wyniosła prawie 5,4 mld zł. Porównując rok do roku, oznacza to wzrost o 10,3 proc., przy jednoczesnym wzroście ilościowym sprzedaży o 5,7 proc. – wynika z danych firmy YouGov, które "Rzeczpospolita" poznała jako pierwsza.

Mrożonki kupujemy dwa razy w miesiącu

Według YouGov w analizowanym okresie polskie gospodarstwa domowe kupiły łącznie 337 tysięcy ton produktów mrożonych, co w przeliczeniu na jedno gospodarstwo daje 25 kg rocznie. Przeciętne gospodarstwo domowe kupowało mrożonki 22 razy w roku. Niekwestionowanymi liderami rynku produktów mrożonych kupowanych do domu pod względem wartości są lody familijne, ryby oraz gotowe dania. Natomiast pod względem liczby kupujących to mrożone warzywa są numerem jeden – znalazły się w koszykach zakupowych ponad 80 proc. gospodarstw. Mrożone owoce trafiły natomiast do ponad 30 proc. gospodarstw domowych.

– Przeciętne gospodarstwo domowe zakupiło ponad 6,9 kg mrożonych warzyw i około 2,7 kg owoców. Wśród najczęściej wybieranych warzyw znalazły się mieszanki „na patelnię”, zupy oraz szpinak, fasolka szparagowa czy włoszczyzna. W segmencie owocowym prym wiodą truskawki, które odpowiadają za ponad jedną trzecią całego wolumenu sprzedaży, a tuż za nimi plasują się maliny, wiśnie i jagody – mówi Grzegorz Mech, menedżer w YouGov. Podkreśla, że chociaż owoce mrożone miały znacznie mniejszy udział – sięgnęło po nie ponad 30 proc. Polaków – to właśnie ten segment odnotował w analizowanym okresie (maj 2024 – kwiecień 2025) najbardziej dynamiczny wzrost.