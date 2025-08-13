Czołowy producent AGD na świecie ogłosił w środę ambitne plany rozwoju swojego biznesu w Stanach Zjednoczonych. Firma GE Appliances, którą chiński Haier przejął w 2016 roku, określiła ten moment w oświadczeniu jako „historyczny”. Spółka zamierza zainwestować ponad 3 mld dol. w ciągu najbliższych pięciu lat w swoją działalność i siłę roboczą w USA.

Jak tłumaczy firma, inwestycja ma być nakierowana na rozwój technologii, innowacje produktowe i zaawansowaną produkcję. GE Appliances zamierza rozszerzyć swoje portfolio klimatyzatorów i podgrzewaczy wody, zwiększyć wolumen produkcji we wszystkich liniach produkcyjnych oraz zmodernizować 11 zakładów w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszy etap inwestycji rozpocznie się w zakładach GE Appliances w pięciu stanach: Kentucky, Alabamie, Georgii, Tennessee i Karolinie Południowej. Firma planuje utworzyć w nich łącznie 1000 nowych miejsc pracy.

GE Appliances zwiększa produkcję w USA. Powodem polityka celna Donalda Trumpa?

GE Appliances jest kolejną firmą, która postanowiła w tym roku zwiększyć inwestycje w USA w związku z polityką celną Donalda Trumpa, która ma na celu pobudzenie krajowej produkcji i stworzenie nowych miejsc pracy. Wcześniej w wyniku nacisku prezydenta USA podobne decyzje podjęły między innymi takie firmy jak Apple i Ford. W ubiegłym tygodniu Trump poinformował, że Apple zainwestuje kolejne 100 mld dolarów w rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych.