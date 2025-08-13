Aktualizacja: 13.08.2025 19:52 Publikacja: 13.08.2025 19:05
Foto: Adobe Stock
Czołowy producent AGD na świecie ogłosił w środę ambitne plany rozwoju swojego biznesu w Stanach Zjednoczonych. Firma GE Appliances, którą chiński Haier przejął w 2016 roku, określiła ten moment w oświadczeniu jako „historyczny”. Spółka zamierza zainwestować ponad 3 mld dol. w ciągu najbliższych pięciu lat w swoją działalność i siłę roboczą w USA.
Jak tłumaczy firma, inwestycja ma być nakierowana na rozwój technologii, innowacje produktowe i zaawansowaną produkcję. GE Appliances zamierza rozszerzyć swoje portfolio klimatyzatorów i podgrzewaczy wody, zwiększyć wolumen produkcji we wszystkich liniach produkcyjnych oraz zmodernizować 11 zakładów w Stanach Zjednoczonych.
Czytaj więcej
Chiński producent suplementów diety Aland Health Holdings może zostać wkrótce wystawiony na sprze...
Pierwszy etap inwestycji rozpocznie się w zakładach GE Appliances w pięciu stanach: Kentucky, Alabamie, Georgii, Tennessee i Karolinie Południowej. Firma planuje utworzyć w nich łącznie 1000 nowych miejsc pracy.
GE Appliances jest kolejną firmą, która postanowiła w tym roku zwiększyć inwestycje w USA w związku z polityką celną Donalda Trumpa, która ma na celu pobudzenie krajowej produkcji i stworzenie nowych miejsc pracy. Wcześniej w wyniku nacisku prezydenta USA podobne decyzje podjęły między innymi takie firmy jak Apple i Ford. W ubiegłym tygodniu Trump poinformował, że Apple zainwestuje kolejne 100 mld dolarów w rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych.
– W GE Appliances definiujemy przyszłość produkcji, inwestując w nasze zakłady, ludzi i społeczności. Żadna inna firma z branży AGD w ostatniej dekadzie nie zainwestowała więcej w produkcję w USA niż my, a nasz pięcioletni plan o wartości 3 miliardów dolarów pokazuje, że nasze zaangażowanie w amerykańską produkcję będzie kontynuowane w przyszłości – zaznaczył Kevin Nolan, prezes i dyrektor generalny GE Appliances, cytowany w oświadczeniu.
Czytaj więcej
Najbardziej rozpoznawalna marka napoju gazowanego na świecie opublikowała bardzo dobre wyniki za...
Jak wskazuje firma, po zakończeniu tego planu inwestycje GE Appliances w amerykańskie zakłady produkcyjne oraz ogólnokrajową sieć dystrybucji od 2016 roku sięgną łącznie 6,5 mld dol. Ogłoszona w środę inwestycja jest drugą co do wielkości w historii GE Appliances oraz amerykańskiej branży AGD – przewyższa ją jedynie utworzenie w latach 50. XX wieku Appliance Park, globalnej siedziby firmy w Louisville w stanie Kentucky.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czołowy producent AGD na świecie ogłosił w środę ambitne plany rozwoju swojego biznesu w Stanach Zjednoczonych. Firma GE Appliances, którą chiński Haier przejął w 2016 roku, określiła ten moment w oświadczeniu jako „historyczny”. Spółka zamierza zainwestować ponad 3 mld dol. w ciągu najbliższych pięciu lat w swoją działalność i siłę roboczą w USA.
Jak tłumaczy firma, inwestycja ma być nakierowana na rozwój technologii, innowacje produktowe i zaawansowaną produkcję. GE Appliances zamierza rozszerzyć swoje portfolio klimatyzatorów i podgrzewaczy wody, zwiększyć wolumen produkcji we wszystkich liniach produkcyjnych oraz zmodernizować 11 zakładów w Stanach Zjednoczonych.
W lipcu w sklepach za najczęściej kupowane produkty trzeba było zapłacić o 5,7 proc. więcej niż przed rokiem. To...
Chiński producent suplementów diety Aland Health Holdings może zostać wkrótce wystawiony na sprzedaż. Właściciel...
W opinii badanych największe sklepy częściej oferują produkty w najlepszych cenach. Dyskonty za to jasno komunik...
Deficyt handlowy USA z Chinami zmniejszył się w ciągu pięciu miesięcy o 70 proc. Amerykanie mają najwyższe cła o...
Żabka pokazała zyski wyższe od oczekiwań. Zapowiada udane drugie półrocze i przyspieszenie ekspansji. Kurs akcji...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas