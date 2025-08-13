Rzeczpospolita
Ekonomia
Potężna inwestycja chińskiego giganta AGD w USA. Wynik ceł Donalda Trumpa

Firma GE Appliances, należąca do chińskiego koncernu Haier – największego producenta AGD na świecie – zainwestuje ponad 3 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat w swoją działalność i pracowników w Stanach Zjednoczonych.

Publikacja: 13.08.2025 19:05

Potężna inwestycja chińskiego giganta AGD w USA. Wynik ceł Donalda Trumpa

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Czołowy producent AGD na świecie ogłosił w środę ambitne plany rozwoju swojego biznesu w Stanach Zjednoczonych. Firma GE Appliances, którą chiński Haier przejął w 2016 roku, określiła ten moment w oświadczeniu jako „historyczny”. Spółka zamierza zainwestować ponad 3 mld dol. w ciągu najbliższych pięciu lat w swoją działalność i siłę roboczą w USA.

Jak tłumaczy firma, inwestycja ma być nakierowana na rozwój technologii, innowacje produktowe i zaawansowaną produkcję. GE Appliances zamierza rozszerzyć swoje portfolio klimatyzatorów i podgrzewaczy wody, zwiększyć wolumen produkcji we wszystkich liniach produkcyjnych oraz zmodernizować 11 zakładów w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszy etap inwestycji rozpocznie się w zakładach GE Appliances w pięciu stanach: Kentucky, Alabamie, Georgii, Tennessee i Karolinie Południowej. Firma planuje utworzyć w nich łącznie 1000 nowych miejsc pracy.

GE Appliances zwiększa produkcję w USA. Powodem polityka celna Donalda Trumpa?

GE Appliances jest kolejną firmą, która postanowiła w tym roku zwiększyć inwestycje w USA w związku z polityką celną Donalda Trumpa, która ma na celu pobudzenie krajowej produkcji i stworzenie nowych miejsc pracy. Wcześniej w wyniku nacisku prezydenta USA podobne decyzje podjęły między innymi takie firmy jak Apple i Ford. W ubiegłym tygodniu Trump poinformował, że Apple zainwestuje kolejne 100 mld dolarów w rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych.

– W GE Appliances definiujemy przyszłość produkcji, inwestując w nasze zakłady, ludzi i społeczności. Żadna inna firma z branży AGD w ostatniej dekadzie nie zainwestowała więcej w produkcję w USA niż my, a nasz pięcioletni plan o wartości 3 miliardów dolarów pokazuje, że nasze zaangażowanie w amerykańską produkcję będzie kontynuowane w przyszłości – zaznaczył Kevin Nolan, prezes i dyrektor generalny GE Appliances, cytowany w oświadczeniu.

Jak wskazuje firma, po zakończeniu tego planu inwestycje GE Appliances w amerykańskie zakłady produkcyjne oraz ogólnokrajową sieć dystrybucji od 2016 roku sięgną łącznie 6,5 mld dol. Ogłoszona w środę inwestycja jest drugą co do wielkości w historii GE Appliances oraz amerykańskiej branży AGD – przewyższa ją jedynie utworzenie w latach 50. XX wieku Appliance Park, globalnej siedziby firmy w Louisville w stanie Kentucky.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa

