Główni udziałowcy Aland Health Holdings, międzynarodowego producenta suplementów diety z siedzibą w Hongkongu, dążą do sprzedaży swojego łącznego pakietu kontrolnego, celując w wycenę powyżej 1,5 miliarda dolarów – poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Założycielem i prezesem Aland Health jest Chang Liang, który posiada około 60 proc. udziałów w spółce. Pozostałe akcje należą do firm inwestycyjnych, w tym Affinity Equity Partners, Goldman Sachs Growth Equity oraz Henderson Investment Corp.

Firma Aland Health została założona w 1998 roku w Chinach i urosła do rangi międzynarodowego gracza w branży suplementów diety. Grupa zatrudnia obecnie ponad 5 tys. pracowników, posiada 11 zakładów produkcyjnych oraz cztery międzynarodowe centra badawczo-rozwojowe w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Jak podało jedno ze źródeł, spółka jest w tym roku na dobrej drodze do wygenerowania około 150 milionów dolarów rocznego zysku EBITDA, a więc przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją.

Amerykanie przejmą chińskiego giganta suplementów diety Aland Health?

Źródła Reutersa donoszą, że Aland Health wzbudził już wstępne zainteresowanie ze strony nabywców strategicznych oraz funduszy private equity – zwłaszcza amerykańskich. Głównym atutem dla nich ma być bowiem obecność chińskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Aland działa w USA poprzez spółkę zależną International Vitamin Corporation (IVC). Potencjalni oferenci chcą rozszerzyć krajową produkcję i wykorzystać gwałtownie rosnący globalny popyt na produkty zdrowotne.