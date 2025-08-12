Aktualizacja: 12.08.2025 12:04 Publikacja: 12.08.2025 11:18
Rynek suplementów diety na świecie rośnie dynamicznie od lat
Główni udziałowcy Aland Health Holdings, międzynarodowego producenta suplementów diety z siedzibą w Hongkongu, dążą do sprzedaży swojego łącznego pakietu kontrolnego, celując w wycenę powyżej 1,5 miliarda dolarów – poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.
Założycielem i prezesem Aland Health jest Chang Liang, który posiada około 60 proc. udziałów w spółce. Pozostałe akcje należą do firm inwestycyjnych, w tym Affinity Equity Partners, Goldman Sachs Growth Equity oraz Henderson Investment Corp.
Firma Aland Health została założona w 1998 roku w Chinach i urosła do rangi międzynarodowego gracza w branży suplementów diety. Grupa zatrudnia obecnie ponad 5 tys. pracowników, posiada 11 zakładów produkcyjnych oraz cztery międzynarodowe centra badawczo-rozwojowe w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Jak podało jedno ze źródeł, spółka jest w tym roku na dobrej drodze do wygenerowania około 150 milionów dolarów rocznego zysku EBITDA, a więc przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją.
Źródła Reutersa donoszą, że Aland Health wzbudził już wstępne zainteresowanie ze strony nabywców strategicznych oraz funduszy private equity – zwłaszcza amerykańskich. Głównym atutem dla nich ma być bowiem obecność chińskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Aland działa w USA poprzez spółkę zależną International Vitamin Corporation (IVC). Potencjalni oferenci chcą rozszerzyć krajową produkcję i wykorzystać gwałtownie rosnący globalny popyt na produkty zdrowotne.
Plany sprzedaży Aland mają wciąż być na wczesnym etapie i nie ustalono jeszcze ostatecznego terminu składania niewiążących ofert przez potencjalnych oferentów. Oba źródła Reutersa zastrzegły sobie anonimowość, ponieważ sprawa ma charakter poufny.
Rynek suplementów diety na świecie rośnie dynamicznie od lat. Według Grand View Research, branża ta wyceniana w 2024 roku na 485,6 miliarda dolarów ma do 2030 roku osiągnąć wartość 704,3 miliarda dolarów, rosnąc w skumulowanym rocznym tempie 6,4 proc.
