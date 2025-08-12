Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nieoficjalnie: Chiński gigant suplementów diety na sprzedaż. Zakup rozważają Amerykanie

Chiński producent suplementów diety Aland Health Holdings może zostać wkrótce wystawiony na sprzedaż. Właściciele globalnego giganta liczą na wycenę przekraczającą 1,5 miliarda dolarów – donosi agencja Reutera.

Publikacja: 12.08.2025 11:18

Rynek suplementów diety na świecie rośnie dynamicznie od lat

Rynek suplementów diety na świecie rośnie dynamicznie od lat

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Główni udziałowcy Aland Health Holdings, międzynarodowego producenta suplementów diety z siedzibą w Hongkongu, dążą do sprzedaży swojego łącznego pakietu kontrolnego, celując w wycenę powyżej 1,5 miliarda dolarów – poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Czytaj więcej

Donald Trump narzuci producentom chipów dotatkową opłatę za sprzedaż w Chinach
Globalne Interesy
Firmy z USA zapłacą miliardy dolarów „podatku” za sprzedaż w Chinach. „To dziwne”

Założycielem i prezesem Aland Health jest Chang Liang, który posiada około 60 proc. udziałów w spółce. Pozostałe akcje należą do firm inwestycyjnych, w tym Affinity Equity Partners, Goldman Sachs Growth Equity oraz Henderson Investment Corp.

Firma Aland Health została założona w 1998 roku w Chinach i urosła do rangi międzynarodowego gracza w branży suplementów diety. Grupa zatrudnia obecnie ponad 5 tys. pracowników, posiada 11 zakładów produkcyjnych oraz cztery międzynarodowe centra badawczo-rozwojowe w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Jak podało jedno ze źródeł, spółka jest w tym roku na dobrej drodze do wygenerowania około 150 milionów dolarów rocznego zysku EBITDA, a więc przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją.

Amerykanie przejmą chińskiego giganta suplementów diety Aland Health?

Źródła Reutersa donoszą, że Aland Health wzbudził już wstępne zainteresowanie ze strony nabywców strategicznych oraz funduszy private equity – zwłaszcza amerykańskich. Głównym atutem dla nich ma być bowiem obecność chińskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Aland działa w USA poprzez spółkę zależną International Vitamin Corporation (IVC). Potencjalni oferenci chcą rozszerzyć krajową produkcję i wykorzystać gwałtownie rosnący globalny popyt na produkty zdrowotne.

Reklama
Reklama

Plany sprzedaży Aland mają wciąż być na wczesnym etapie i nie ustalono jeszcze ostatecznego terminu składania niewiążących ofert przez potencjalnych oferentów. Oba źródła Reutersa zastrzegły sobie anonimowość, ponieważ sprawa ma charakter poufny.

Czytaj więcej

Donald Trump i Xi Jinping
Dyplomacja
Co ze 145-procentowymi cłami nałożonymi przez USA na Chiny? Jest decyzja

Rynek suplementów diety na świecie rośnie dynamicznie od lat. Według Grand View Research, branża ta wyceniana w 2024 roku na 485,6 miliarda dolarów ma do 2030 roku osiągnąć wartość 704,3 miliarda dolarów, rosnąc w skumulowanym rocznym tempie 6,4 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Reuters

Miejsca Regiony Azja Chiny

Główni udziałowcy Aland Health Holdings, międzynarodowego producenta suplementów diety z siedzibą w Hongkongu, dążą do sprzedaży swojego łącznego pakietu kontrolnego, celując w wycenę powyżej 1,5 miliarda dolarów – poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Założycielem i prezesem Aland Health jest Chang Liang, który posiada około 60 proc. udziałów w spółce. Pozostałe akcje należą do firm inwestycyjnych, w tym Affinity Equity Partners, Goldman Sachs Growth Equity oraz Henderson Investment Corp.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
28,4 proc. Polaków najbardziej ceni hipermarkety za atrakcyjne ceny i promocje
Handel
Za co Polacy lubią dyskonty i hipermarkety
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Amerykańska flaga powiewa nad statkiem i kontenerami transportowymi w porcie Los Angeles w San Pedro
Handel
Deficyt w handlu USA z Chinami najniższy od 2004 r. Cła na leki celują w 250 proc.
Żabka
Handel
Żabka zaskoczyła. Akcje drożeją
Trump zniósł tzw. zwolnienie de minimis, które dopuszczało bezcłowe dostawy towarów o wartości do 80
Handel
Trump zamyka furtkę dla tanich przesyłek z Chin. Zmiany uderzą w najbiedniejszych konsumentów
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Cios w e-sklepy, rekordowo mało otwarć
Handel
Cios w e-sklepy, rekordowo mało otwarć
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie