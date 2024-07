Porównali ceny lodów Magnum w Polsce i Niemczech. Szokująca różnica

Porównanie cenowe szokuje, zwłaszcza że w tym przypadku nie możemy mówić o różnicy jakości produktów, bo jest taka sama. Co więcej, polscy konsumenci zauważyli też, że niektóre lody marki Magnum, należące do koncernu Unilever, uległy w ostatnich latach w naszym kraju tak zwanej shrinkflacji, a zatem zmniejszona została masa produktu przy zachowaniu tej samej ceny na opakowaniu.

Tym razem więc to smakosze lodów z Polski mają powód, by wybrać się do niemieckich sklepów na zakupy.