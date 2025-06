Dobre zbiory, a głodu coraz więcej. WTO: Cła obniżają bezpieczeństwo żywnościowe

Zboża na świecie wystarczy, ale to nie rozwiązuje problemu głodu, bo cła i polityki handlowe utrudniają dostęp do żywności. Katastrofalny głód gwałtownie urósł do 1,9 miliona w 2024 r., ale brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyczy aż 300 mln ludzi.