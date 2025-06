Wskaźnik cen zbóż wyniósł 109 pkt i był o 2 pkt/1,8 proc. mniejszy niż w kwietniu oraz o 9,7 pkt/8,2 proc. mniejszy niż rok temu. Mocno staniała kukurydza na skutek dużej konkurencji i większej dostępności z trwających żniw w Argentynie i Brazylii, bardziej zaawansowanych teraz niż przed rokiem. Oczekiwania rekordowych zbiorów w USA przyczyniły się dodatkowo do presji na jej ceny. Sorgo i jęczmień też były tańsze, podobnie pszenica, choć w mniejszym stopniu, w wyniku spadku popytu i lepszych warunków wegetacji na półkuli północnej. Opady pod koniec maja zmniejszyły ryzyko suszy w części Europy, w basenie Morza Czarnego i w USA. Wskaźnik cen ryżu zwiększył się natomiast o 1,4 proc. z powodu popytu na pachnące odmiany i wyższych cen w Indiach, co wynikało z aprecjacji walut do dolara w niektórych krajach eksportujących go.

Tańsze oleje, droższe mięso

Wskaźnik cen olejów roślinnych wyniósł 152,2 pkt, zmalał o 5,8 pkt/3,7 proc. wobec kwietnia, ale nadal był większy o 19,1 proc. niż rok temu. Niższe ceny dotyczyły 4 olejów: palmowego, rzepakowego, sojowego i słonecznikowego, ale ten pierwszy staniał drugi kolejny miesiąc, zachowując atrakcyjność wobec pozostałych od połowy kwietnia. Spadek ceny wynikał z większej produkcji i zdolności eksportowych z Azji Płd.-Wsch. Sojowy był też tańszy, bo zwiększyła się jego podaż z Ameryki Płd., a zmalał popyt na surowce do produkcji biopaliwa, zwłaszcza w USA. Rzepakowy był tańszy, bo lepsze były perspektywy jego dostaw z nadchodzących żniw w krajach UE, słonecznikowy staniał z powodu spadku popytu w imporcie i mniejszej konkurencji cenowej.

Wskaźnik cen mięsa wyniósł 124,6 pkt, zwiększył się o 1,6 pkt/1,3 proc. i o 7,9 pkt/6,8 proc. wobec stanu sprzed roku. Zdrożały wołowina, baranina/jagnięcina i wieprzowina i to bardziej od spadku cen drobiu. Na baraninę/jagnięcinę był duży popyt w imporcie, szczególnie w Chinach, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Na ceny wieprzowiny miał wpływ rosnący popyt i duży wzrost cen tego mięsa w eksporcie z Niemiec po odzyskaniu statusu kraju wolnego od pryszczycy. Wołowina zdrożała do historycznego rekordu w wyniku solidnego popytu i mniejszej ilości mięsa na eksport w głównych krajach pochodzenia. Z kolei drób staniał pod wpływem niższych cen w Brazylii, gdzie wykrycie w połowie maja ogniska ptasiej grypy w jednym ośrodku hodowli wywołało ogłoszenie zakazu importu tego mięsa przez kilku dużych klientów, co dało znaczne nadwyżki i większą presję na ceny.