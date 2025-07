Czy od 2022 r. opieka naprzemienna pozbawia prawa do preferencji podatkowej w PIT?

Fiskus dał zielone światło dla preferencji, ale tylko za lata 2019-2021. Co do rozliczeń za kolejne lata tj. od 2022 r. do 2024 r., prawa do wspólnego rozliczenia z synem kobiecie już nie przyznał. Zasłonił się art. 6 ust. 4f ustawy o PIT, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Urzędnicy tłumaczyli, że w świetle tej regulacji osoba, która wspólnie z drugim rodzicem wychowuje co najmniej jedno dziecko, nie może skorzystać z rozliczenia dla osoby samotnie wychowującej dziecko, począwszy od zeznania składanego za 2022 r.

Zdaniem fiskusa, skoro podatniczka wychowuje z obecnym partnerem wspólną córkę, to nie spełnia warunków do stosowania preferencji. W konsekwencji nie może zostać uznana za osobę samotnie wychowującą syna z poprzedniego związku. I nie ma znaczenia, że z obecnym partnerem nie ma ślubu, a ten nie ingeruje w proces wychowywania jej syna i nie łoży na jego utrzymanie.

Taka odpowiedź nie zadowoliła kobiety. Była przekonana, że interpretacja urzędników jest błędna. Jej zdaniem bowiem zmiany wprowadzone w ustawie o PIT od lipca 2022 r. oznaczają brak możliwości preferencyjnego opodatkowania samotnych rodziców, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko wspólnie także naprzemiennie, ale w odniesieniu do tego dziecka. I nie jest tak, jak uważa fiskus, że chodzi o wspólne wychowanie jakiegokolwiek dziecka np. tego, którego ulga nie dotyczy. W ocenie podatniczki urzędnicy chcą ją ukarać tylko dlatego, że jednocześnie jest także matką kolejnego dziecka, które wychowuje wspólnie z jego ojcem, obecnym partnerem.

Czy nieformalny związek z ojcem drugiego dziecka pozbawia ulgi w PIT?

Ta argumentacja okazała się skuteczna. Kielecki WSA uwzględnił skargę kobiety. Po gruntownej analizie przepisów obowiązujących od lipca 2022 r. zauważył, że intencją ustawodawcy było przyznanie prawa do rozliczenia dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko jednemu z rodziców lub opiekunów prawnych, który faktycznie wychowuje dziecko. Prawo do spornej preferencji będzie przysługiwało więc jedynie temu z rodziców, czy opiekunów prawnych, który, będąc osobą stanu wolnego (za wyjątkiem ściśle w ustawie określonym), faktycznie w roku podatkowym samotnie dziecko wychowuje, czyli sprawuje nad nim samodzielnie ciągłą opiekę, bez udziału drugiego rodzica w procesie wychowawczym.

Przy czym, jak podkreślił WSA ustawa o PIT nie pozbawia podatnika prawa do tej ulgi w sytuacji, gdy zamieszkuje on z osobami niewychowującymi i nieobowiązanymi do wychowywania dzieci. I co istotne, zdaniem sądu przepisy nie wykluczają zastosowania preferencyjnego opodatkowania w sytuacji, gdy matka dziecka pozostaje w nieformalnym związku z partnerem, który jest ojcem jej drugiego dziecka. Warunkiem jest to, aby rodzic w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci.