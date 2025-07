Zwróciliśmy się do ambasady Rosji z prośbą o komentarz, jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Władimir Putin Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Gieorgij Michno pełnił m.in. funkcję dyrektora Departamentu Nowych Wyzwań i Zagrożeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji.

Dwa tygodnie temu w rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia, według których Siergiej Andriejew miał w najbliższym czasie zostać odwołany. Według tych źródeł, nowy ambasador Rosji miał objąć placówkę w Warszawie we wrześniu.

Nowy ambasador Rosji w Polsce. Rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje

O nadchodzącą zmianę na stanowisku szefa rosyjskiej misji dyplomatycznej w Polsce na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu pytany był w piątek rzecznik rządu Adam Szłapka (Nowoczesna). - Trudno mi komentować, bo nie wiem, kto to jest. W obecnej sytuacji nie przewiduję żadnej zmiany – powiedział. - Pytanie, czy jakaś redakcja go zaprosi na wywiad, bo to się już zdarzało po pełnoskalowej agresji (Rosji na Ukrainę - red.). Myślę, że byłoby to kolejne faux pas – mówił.