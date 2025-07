Północnokoreańska telewizja państwowa wyemitowała nagrania, na których widać, jak artyleria Korei Północnej strzela w kierunku morza. Kim Dzong Un obserwował strzelania przez lornetkę, ze specjalnego posterunku obserwacyjnego, w towarzystwie dwóch przedstawicieli armii. Nie wiadomo jednak, gdzie odbyły się strzelania.

Reklama Reklama

Kim Dzong Un nie pierwszy raz każe swojej armii przygotowywać się do wojny

Kim Dzong Un – jak informuje północnokoreańska agencja KCNA – wezwał żołnierzy do tego, by „w każdym momencie” byli gotowi na „prawdziwą wojnę” i utrzymywali zdolność do „zniszczenia wroga w każdej bitwie” – informuje KCNA w swojej depeszy.

To kolejny w ostatnim czasie apel Kima do północnokoreańskich sił zbrojnych wzywający je do tego, by były gotowe na wojnę. W maju 2025 roku, podczas ćwiczeń sił specjalnych z użyciem dronów, Kim mówił, że przygotowania do wojny są „kluczowym zadaniem” armii.

Korea Północna formalnie nadal znajduje się w stanie wojny z Koreą Południową i USA – konflikt zbrojny z lat 1950-1953 nie zakończył się bowiem traktatem pokojowym, ale zawieszeniem broni i rozgraniczeniem sił wzdłuż linii 37 równoleżnika, która obecnie pełni rolę granicy między Koreami.