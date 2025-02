Północnokoreańscy żołnierze wysłani do Rosji mają wspomóc rosyjską armię w walce z Ukrainą. Dotychczas Korea Północna miała wysłać do Rosji ok. 11 tysięcy żołnierzy, którzy brali udział w walkach w obwodzie kurskim.



Żołnierze z Korei Północnej ponieśli duże straty w obwodzie kurskim

Doniesienia o udziale północnokoreańskich żołnierzy w walkach w obwodzie kurskim wskazywały, że ponosili oni na tyle duże straty, że zostali wycofani z frontu.



Resort obrony Wielkiej Brytanii podawał, że do połowy stycznia 2025 roku straty walczących z Ukraińcami sił północnokoreańskich mogły wynieść nawet 4 tys. żołnierzy (zabitych i rannych). Podobne szacunki przedstawiają Amerykanie. Ukraiński wywiad podawał, że tylko w ciągu kilku dni do szpitala pod Moskwą przywieziono ponad 200 rannych żołnierzy z Korei Północnej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina: Pociski z Korei Północnej zaczynają spadać bliżej celu Północnokoreańskie pociski balistyczne, używane przez rosyjską armię na Ukrainie, od końca grudnia 2024 roku są znacznie precyzyjniejsze niż te, wykorzystywane do ataków przez większą część 2024 roku - informuje Reuters, powołując się na dwa źródła na Ukrainie.

Teraz, jak informuje strona południowokoreańska, Pjongjang miał wysłać do Rosji ponad 1 000 żołnierzy. Żołnierze zostali przerzuceni do Rosji w styczniu i lutym. Dodatkowo – jak podają przedstawiciele południowokoreańskiej armii – Korea Północna przygotowuje się do wysłania do Rosji kolejnych żołnierzy.