– Takie są warunki kompromisu, na które musieliśmy się zgodzić. Ale i tak jest to wielkie zwycięstwo ukraińskiej dyplomacji. To początek skomplikowanej i niejednoznacznej drogi międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, która ma doprowadzić do ukarania rosyjskich zbrodniarzy wojennych – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, znany kijowski politolog. – To nie jest jeszcze Norymberga . Szybkich decyzji w tej sprawie nie będzie. Wyroki wobec osób znajdujących się w Rosji będą zaoczne i zapewne zapadną już po zakończeniu wojny. Nie wiadomo też, jak te wyroki miałyby być egzekwowane. Ale ważny jest sam fakt powstania trybunału, by zbrodniarze nie pozostali bezkarni – dodaje.

Nasz rozmówca nie wyklucza, że Rosjanie w trakcie rozmów pokojowych ostatecznie będą domagać się zatrzymania wszelkich wytoczonych wobec Rosji spraw karnych. Już wcześniej rosyjska delegacja przekazała Ukrainie warunki zawieszenia broni, wśród których jest m.in. całkowita rezygnacja Kijowa z reparacji wojennych. – W Kijowie na to nie pójdą. Pociągnięcie do odpowiedzialności zbrodniarzy dla społeczeństwa ukraińskiego jest sprawą zasadniczą. Jest to też część „formuły pokoju” prezydenta Zełenskiego – twierdzi ukraiński ekspert.

Co prawda poszczególnymi zbrodniami Rosji w Ukrainie powołany przez Radę Europy trybunał się nie zajmie (rozpatrzy wyłącznie zbrodnię agresji), bo to należy do kompetencji sądów poszczególnych państw lub Międzynarodowego Trybunału Karnego. Sytuacja jednak i tak jest bezprecedensowa, bo dotychczas (a od II wojny światowej świat doświadczył dziesiątek wojen i konfliktów zbrojnych) nie powoływano tego typu trybunału, który osądziłby sam fakt dokonanej agresji jednego państwa wobec drugiego.