W komunikacie, opublikowanym przez MTK, można przeczytać, że rosyjski przywódca jest oskarżany o „odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

„Zbrodnie miały być popełniane na terytorium okupowanym na Ukrainie co najmniej od 24 lutego 2022 r. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi osobistą odpowiedzialność karną za wyżej wymienione przestępstwa, za bezpośrednie popełnienie czynów, wspólnie z innymi osobami i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za niewłaściwą kontrolę nad podwładnymi cywilnymi i wojskowymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, i którzy znajdowali się pod jego skuteczną władza i kontrolą na podstawie odpowiedzialności zwierzchniej” - głosi oświadczenie MTK.



Trybunał wydał jednocześnie nakaz aresztowania Marii Lwowej-Biełowej, rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka.

Czytaj więcej Plus Minus Jak Rosjanie kradną ukraińskie dzieci Rosjanie wywożą tysiące ukraińskich dzieci, by wychować je u siebie na wrogów Ukrainy. Za tym upiornym przedsięwzięciem stoi drobna blondynka o anielskiej twarzy, wcielenie matczynej miłości – Maria Lwowa-Biełowa.

38-letnia rosyjska urzędniczka według MTK również może być odpowiedzialna „za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

„Izba Przygotowawcza II uznała, na podstawie wniosków Prokuratury z dnia 22 lutego 2023 r., że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że każdy (Putin i Lwowa-Biełowa - red.) podejrzany ponosi odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnym wysiedleniu ludności oraz bezprawnym przesiedleniu ludności z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej, ze szkodą dla dzieci ukraińskich” - czytamy dalej w komunikacie haskiego trybunału.

Czytaj więcej Prawo karne Haga może osądzić zbrodnie ludzi Putina Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wszczął dochodzenie wstępne, by zebrać dowody przestępczych działań Rosji atakującej Ukrainę.

„Izba uznała, że nakazy są tajne w celu ochrony ofiar i świadków, a także zabezpieczenia śledztwa. Niemniej jednak, mając na uwadze, że działania (zbrodnie wojenne - red.), o których mowa w niniejszej sprawie, dalej mogą mieć miejsce, a świadomość społeczna nakazów może przyczynić się do zapobieżenia dalszemu popełnianiu przestępstw, Izba uznała, że w interesie wymiaru sprawiedliwości leży zezwolenie na (...) ujawnienie nakazów, nazwisk podejrzanych, przestępstw, za które nakazy zostały wydane, oraz trybów odpowiedzialności ustalonych przez Izbę” - tłumaczy MTK.

Jak Rosjanie deportowali ukraińskie dzieci

Po 24 lutego 2022 r. to Lwowa-Biełowa zajęła się opracowywaniem i wdrażaniem procederu deportacji ukraińskich dzieci. W Rosji przygotowano spis rodzin gotowych do adopcji oraz ustalono wysokość państwowego jednorazowego wsparcia finansowego dla tych, które wezmą pod swój dach małych Ukraińców. Sięga ono nawet 1000 dolarów w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Z inicjatywy rzeczniczki w całej Rosji zorganizowano letnie obozy, do których wywożono dzieci rzekomo po to, żeby bezpiecznie spędziły wakacje. Utworzono również gorącą linię, by ułatwić komunikację między rodzinami zastępczymi a dziećmi. Lwowa-Biełowa miała również opłacić transport części małych Ukraińców do Rosji. Ponieważ rosyjskie prawo oficjalnie zabrania adoptowania nieletnich nieposiadających obywatelstwa kraju, rzeczniczka zabiegała o to, by Kreml wprowadził odpowiednie zmiany. Tak też się stało i pod koniec maja zeszłego roku Władimir Putin podpisał specjalny dekret ułatwiający adopcję oraz zmianę obywatelstwa ukraińskich dzieci.

Kreml, organizując deportacje i przymusowe adopcje, zasłania się dobrem dzieci i tym, że chce je chronić przed wojną, głodem i mrozem.

Ukraina: To dopiero początek

W pierwszym komentarzu po ogłoszeniu decyzji MTK Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, stwierdził, że wniosek o aresztowanie Putina „to dopiero początek”.



„Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania Władimira Putina i jego komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. To dopiero początek” - napisał Jermak. Mychajło Podolak, doradca Jermaka, ocenił natomiast, że „to początek końca Federacji Rosyjskiej w obecnej formie na arenie światowej”.

Proukraińska demonstracja w Krakowie kilka dni po wybuchu wojny Foto: Fotorzepa/ Piotr Guzik

Z kolei Andrij Kostin, prokurator generalny Ukrainy, wyraził „osobistą wdzięczność” wobec Karima Khana, głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, za „historyczną decyzję”. „Kontynuujemy ścisłą współpracę z MTK w sprawach dotyczących przymusowych deportacji ukraińskich dzieci. Ponad 40 tomów akt sprawy, ponad 1000 stron dowodów już udostępnionych MTK. Na Ukrainie badanych jest ponad 16 tys. przypadków przymusowej deportacji dzieci. Obawiamy się, że rzeczywiste liczby mogą być wyższe. Rosja dosłownie rozdziera naszą przyszłość. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprowadzić dzieci do domu i pociągnąć każdego sprawcę tych straszliwych zbrodni do odpowiedzialności” - napisał na Twitterze.

Jak zareagowała Rosja

- Rosja nie jest stroną Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i nie ponosi wynikających z niego zobowiązań. Rosja nie współpracuje z tym organem, a ewentualne „recepty” dotyczące aresztowania, pochodzące z MTK, będą dla nas prawnie nieważne - skomentowała Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny i co oznacza nakaz aresztowania

MTK powołano na mocy statutów rzymskich. Ich stronami są 123 państwa, ale nie Rosja i nie Ukraina. To komplikacja, bo MTK nie osądzi zbrodni agresji Rosji na Ukrainę. Ale może badać zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości dokonywane przez siły rosyjskie i może też białoruskie. Ich badanie w MTK jest możliwe, bo Ukraina złożyła wniosek o objęcie jej jurysdykcją MTK.

Wniosek o aresztowanie Władimira Putina oznacza, że każde państwo będące stroną Statutu Rzymskiego, jest zobowiązane do zatrzymania oskarżonego, jeśli taka osoba w danym kraju by przebywała, i przekazania go prokuratorom z MTK. „Teraz, jeśli Putin opuści Rosję, zostanie aresztowany i przekazany MTK. Światowi przywódcy zastanowią się dwa razy, zanim uścisną mu dłoń lub usiądą z Putinem przy stole negocjacyjnym” - napisał Andrij Kostin.

Od 2021 roku przewodniczącym MTK jest Polak, Piotr Hofmański. Prawo międzynarodowe zabrania okupantom przemieszczania ludności cywilnej z terytorium, na którym mieszkają, na inne terytoria - powiedział w nagraniu, opublikowanym przez Trybunał. - Dzieci korzystają ze szczególnej ochrony na mocy Konwencji Genewskiej - podkreślił, zaznaczając jednocześnie, że wykonanie nakazu nie będzie proste. - Jako trybunał, sędziowie wydawali nakazy aresztowania. Wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej – powiedział.

MTK osądza osoby fizyczne. W Hadze jest jeszcze Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości sądzący państwa. Ukraina wystąpiła już w nim przeciw Rosji.