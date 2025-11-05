Konflikt w Radzie Miasta i wrocławskiej KO. Spekulacje o rozłamie

W połowie października wiceprezydent Wrocławia i szefowa KO w mieście Renata Granowska, decyzją krajowego sądu koleżeńskiego, została usunięta ze struktur partii. Sąd krajowy podtrzymał decyzję, którą w czerwcu podjął regionalny sąd KO. To kolejna odsłona jej konfliktu z szefem wojewódzkiej Koalicji, Michałem Jarosem. Zarzucano jej m.in. zawarcie koalicji z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem bez uzgodnienia z władzami KO w regionie, ale też pojawiły się zastrzeżenia etyczne dotyczące działalności męża Granowskiej i jej samej jako wiceprezydent Wrocławia.

Teraz we Wrocławiu słychać, że ogłoszenie nowego projektu i rozłam w klubie KO w Radzie Miasta może być kwestią najbliższych tygodni – jeszcze przed kluczowymi głosowaniami budżetowymi. Potencjalnie sprawa może dotyczyć kilku osób z klubu KO w mieście związanych z Granowską. I to – jak spekulują nasi dobrze poinformowani rozmówcy z Dolnego Śląska – w praktyce może doprowadzić do tego, że KO zostanie bardzo osłabiona w Radzie albo też w skrajnej wersji utraci nad nią faktyczną kontrolę.

Jak pisała w lipcu lokalna „Gazeta Wyborcza”, mediować w konflikcie miał sam sekretarz generalny KO Marcin Kierwiński. To o tyle istotne dla „centrali”, że już w ubiegłym roku KO mimo sukcesu w wyborach do Sejmiku musiała pogodzić się z tym, że marszałkiem jest Paweł Gancarz z PSL Ludowcy współrządzą z KO, ale też z Bezpartyjnymi Samorządowcami, którzy w poprzedniej kadencji byli sojusznikami PiS.

Jednak nasi rozmówcy z rdzenia KO są przekonani, że za Granowską nikt z Rady Miasta nie pójdzie i nie dojdzie do rozłamu. – Radni widzą, jak poważna jest cała jej sytuacja, a pośrednio też prezydenta Jacka Sutryka. Nie skoczą za nimi w ogień – mówi nam jeden z polityków KO w mieście.

Głos w sprawie usunięcia Granowskiej zabrali już politycy KO z regionu. Grzegorz Schetyna, senator i były szef partii, niemal wprost wyraził swoje niezadowolenie z rozwoju sytuacji. – To nie jest pomysł na rozwiązywanie konfliktów personalnych czy różnic zdań. To zawsze złe. Nie wiem, czy tak jest teraz, ale takie było wrażenie i ono jest zbudowane w zły sposób – powiedział Schetyna w rozmowie z Dariuszem Wieczorkowskim w telewizji Echo24.

Co ciekawe, do tej pory – co wynika z naszych rozmów – współpraca Jacka Sutryka z KO na poziomie miasta układała się bardzo dobrze. Sutryka w 2024 r. poparł oficjalnie Donald Tusk, chociaż prezydenckie aspiracje miał Michał Jaros. Co więcej, wkrótce mają rozpocząć się wybory regionalne w KO – również na szefów wojewódzkich, jak i miejskich struktur. Swoje ambicje ma Jaros, ale także Schetyna i nie tylko on. To wszystko czyni polityczną układankę w mieście jeszcze bardziej skomplikowaną.