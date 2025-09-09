Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Bogdan Zdrojewski o wizycie Karola Nawrockiego w USA: Wolałbym, aby pojechał wcześniej

Za politykę zagraniczną państwa powinien odpowiadać rząd. Natomiast prezydent jest reprezentantem państwa także w relacjach dyplomatycznych, tych zewnętrznych. I ważne jest, aby te aktywności rządu i prezydenta składały się na pozytywną całość dla Polski, a nie na negatywną - mówił w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką europoseł KO Bogdan Zdrojewski.

Publikacja: 09.09.2025 11:23

Bogdan Zdrojewski

Bogdan Zdrojewski

Foto: TV.RP.PL

Artur Bartkiewicz

– Najważniejszym politykiem uprawiającym dyplomację jest minister spraw zagranicznych – podkreślił Zdrojewski, zaznaczając, że również prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę w czasie swoich zagranicznych podróży. 

Reklama
Reklama

Bogdan Zdrojewski: Karol Nawrocki powinien był pojechać do USA z europejskimi przywódcami

Europoseł ocenił, że napięcie w relacjach między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera, m.in. w kwestii polityki zagranicznej, to efekt „rywalizacji budowanej przez samego prezydenta”. –Szkoda że to tak wyglądało – dodał. 

– Natomiast doskonale wiemy, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta spotykali się z chargé d'affaires ambasady Polski (w USA – red.), czyli z Bogdanem Klichem w Waszyngtonie po to, aby ustalić detale, szczegóły (wizyty). Trudno sobie wyobrazić, aby było inaczej. Więc mieliśmy do czynienia z takim konfliktem na użytek polityki wewnętrznej. Szkoda. Ja od razu dodam, że wolałbym, aby prezydent był jednak kilka tygodni wcześniej w Waszyngtonie, na tym absolutnie najważniejszym spotkaniu (koalicji) chętnych w Waszyngtonie z prezydentem (Donaldem) Trumpem. Oglądał to cały świat i brakowało głosu polskiego, który byłby od razu i komentowany, i doceniany w kuluarach wszystkich salonów dyplomatycznych najważniejszych państw świata. Ono (to spotkanie – red.) było kilkanaście razy ważniejsze od tego bilateralnego – ocenił Zdrojewski, który jednocześnie przyznał, że w czasie wizyty Nawrockiego w Waszyngtonie z 3 września Polska uzyskała ważną deklarację o tym, iż kontyngent wojsk USA w Polsce nie zostanie zmniejszony. 

Czytaj więcej

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
USA obiecują pomóc zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie. Wołodymyr Zełenski spotka się z Władimirem Putinem?
Reklama
Reklama

Zdrojewski przyznał, że Nawrocki mógł obawiać się, iż gdyby pojawił się w Waszyngtonie z przywódcami państw europejskich, wówczas mogłoby dojść do przesunięcia spotkania bilateralnego „o kilka tygodni, być może kilka miesięcy”. – Ale przypomnę: takie spotkania, jakie obserwowaliśmy, spotkanie (koalicji) chętnych w sprawie Ukrainy, najważniejszych przywódców europejskich, takie spotkanie (...) nie pamiętam, aby kiedykolwiek w historii się odbyło w ostatnich latach, (...) (takie spotkania) odbywają się, załóżmy, raz na dwie, trzy dekady, a spotkania bilateralne odbywają się de facto co drugi dzień – wyjaśnił

Zdrojewski odnosił się do spotkania w Białym Domu między Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, szefową KE Ursulą von der Leyen, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, brytyjskim premierem Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, do którego doszło po szczycie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. 

Takie spotkania, jakie obserwowaliśmy, spotkanie (koalicji) chętnych w sprawie Ukrainy, najważniejszych przywódców europejskich, takie spotkanie (...) nie pamiętam, aby kiedykolwiek w historii się odbyło w ostatnich latach

Bogdan Zdrojewski, europoseł KO

Europoseł KO: Konflikt między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim jest w Europie zauważany

Europoseł mówił też, że w Europie konflikt między polskim prezydentem a premierem „jest zauważany”. – Różne oczywiście redakcje, politycy albo komentatorzy wyciągają z tych sytuacji wnioski. Był taki lekki zawód, że nie ma zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, bo wydawało się, że wtedy będzie wszystko prostsze. Zaraz potem rozpoczął swoją kadencję prezydent Nawrocki, zapowiadając od razu weta w najważniejszych ustawach, które przywracałyby w Polsce praworządność. Nie będzie łatwo mojemu rządowi w takiej sytuacji. I to jest obserwowane, to jest komentowane, że znajdujemy się w obszarze bardzo istotnego państwa w Unii Europejskiej, którego ścieżka rozwoju, i też budowania tych podstawowych imponderabili, jeżeli chodzi o wartości, będzie dużo trudniejsza. I to jest komentowane – stwierdził. 

Zdrojewski skomentował też wymianę zdań, jaka wywiązała się w serwisie X między Radosławem Sikorskim a Kancelarią Prezydenta. – Ja cenię cały ten dorobek ostatni Radosława Sikorskiego, uważam że jest naprawdę wybitnym dyplomatą. Świetnie i sprawnie porusza się w tych mediach społecznościowych. Z niektórych tematów, uważam, trzeba byłoby rezygnować, ale on (Sikorski – red.) jest permanentnie prowokowany i zaczepiany – mówił

A czy obecny szef MSZ i wicepremier mógłby zostać premierem? – Jego doświadczenia są takie, że bez wątpienia żadna funkcja nie jest dla niego w chwili obecnej zamknięta. Wręcz odwrotnie, wszystkie są otwarte, nie tylko mówię o tej (perspektywie) polskiej, ale także europejskiej. Natomiast w chwili obecnej, jeżeli patrzymy na ten patchworkowy rząd, na rozmaite frakcje, które funkcjonują, pozbierać to wszystko i utrzymać w ryzach według mojej oceny w chwili obecnej jest w stanie jedynie Donald Tusk – stwierdził. I dodał, że obecnie nie powinno podważać się pozycji Tuska. – Próby przeciwstawiania Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska, jeżeli chodzi o przywództwo rządowe, według mojej oceny nie leży w polskiej racji stanu. Nie mówię o naszej formacji politycznej (...), ale także polskiej racji stanu – podkreślił. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Osoby Bogdan Zdrojewski Donald Tusk Radosław Sikorski Karol Nawrocki

– Najważniejszym politykiem uprawiającym dyplomację jest minister spraw zagranicznych – podkreślił Zdrojewski, zaznaczając, że również prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę w czasie swoich zagranicznych podróży. 

Bogdan Zdrojewski: Karol Nawrocki powinien był pojechać do USA z europejskimi przywódcami

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Karol Madaj dyrektor Instytutu Pileckiego
Polityka
Nowy dyrektor Instytutu Pileckiego: Chcę uspokoić sytuację
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
Polityka
Władysław Kosiniak-Kamysz: PSL? Będziemy kluczowym podmiotem na scenie politycznej
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezydent Litwy Gitanas Nausėda w drodze na wspólną konferencję prasow
Polityka
Ukraina za pięć lat w Unii Europejskiej? Prezydent Karol Nawrocki mówi o innej wizji
Sprytny ruch Janusza Korwin-Mikkego. Założył partię o zaskakującej nazwie
Polityka
Sprytny ruch Janusza Korwin-Mikkego. Założył partię o zaskakującej nazwie
Reklama
Reklama
e-Wydanie