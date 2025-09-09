Zdrojewski przyznał, że Nawrocki mógł obawiać się, iż gdyby pojawił się w Waszyngtonie z przywódcami państw europejskich, wówczas mogłoby dojść do przesunięcia spotkania bilateralnego „o kilka tygodni, być może kilka miesięcy”. – Ale przypomnę: takie spotkania, jakie obserwowaliśmy, spotkanie (koalicji) chętnych w sprawie Ukrainy, najważniejszych przywódców europejskich, takie spotkanie (...) nie pamiętam, aby kiedykolwiek w historii się odbyło w ostatnich latach, (...) (takie spotkania) odbywają się, załóżmy, raz na dwie, trzy dekady, a spotkania bilateralne odbywają się de facto co drugi dzień – wyjaśnił

Zdrojewski odnosił się do spotkania w Białym Domu między Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, szefową KE Ursulą von der Leyen, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, brytyjskim premierem Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, do którego doszło po szczycie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.

Takie spotkania, jakie obserwowaliśmy, spotkanie (koalicji) chętnych w sprawie Ukrainy, najważniejszych przywódców europejskich, takie spotkanie (...) nie pamiętam, aby kiedykolwiek w historii się odbyło w ostatnich latach Bogdan Zdrojewski, europoseł KO

Europoseł KO: Konflikt między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim jest w Europie zauważany

Europoseł mówił też, że w Europie konflikt między polskim prezydentem a premierem „jest zauważany”. – Różne oczywiście redakcje, politycy albo komentatorzy wyciągają z tych sytuacji wnioski. Był taki lekki zawód, że nie ma zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, bo wydawało się, że wtedy będzie wszystko prostsze. Zaraz potem rozpoczął swoją kadencję prezydent Nawrocki, zapowiadając od razu weta w najważniejszych ustawach, które przywracałyby w Polsce praworządność. Nie będzie łatwo mojemu rządowi w takiej sytuacji. I to jest obserwowane, to jest komentowane, że znajdujemy się w obszarze bardzo istotnego państwa w Unii Europejskiej, którego ścieżka rozwoju, i też budowania tych podstawowych imponderabili, jeżeli chodzi o wartości, będzie dużo trudniejsza. I to jest komentowane – stwierdził.

Zdrojewski skomentował też wymianę zdań, jaka wywiązała się w serwisie X między Radosławem Sikorskim a Kancelarią Prezydenta. – Ja cenię cały ten dorobek ostatni Radosława Sikorskiego, uważam że jest naprawdę wybitnym dyplomatą. Świetnie i sprawnie porusza się w tych mediach społecznościowych. Z niektórych tematów, uważam, trzeba byłoby rezygnować, ale on (Sikorski – red.) jest permanentnie prowokowany i zaczepiany – mówił

A czy obecny szef MSZ i wicepremier mógłby zostać premierem? – Jego doświadczenia są takie, że bez wątpienia żadna funkcja nie jest dla niego w chwili obecnej zamknięta. Wręcz odwrotnie, wszystkie są otwarte, nie tylko mówię o tej (perspektywie) polskiej, ale także europejskiej. Natomiast w chwili obecnej, jeżeli patrzymy na ten patchworkowy rząd, na rozmaite frakcje, które funkcjonują, pozbierać to wszystko i utrzymać w ryzach według mojej oceny w chwili obecnej jest w stanie jedynie Donald Tusk – stwierdził. I dodał, że obecnie nie powinno podważać się pozycji Tuska. – Próby przeciwstawiania Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska, jeżeli chodzi o przywództwo rządowe, według mojej oceny nie leży w polskiej racji stanu. Nie mówię o naszej formacji politycznej (...), ale także polskiej racji stanu – podkreślił.