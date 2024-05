Dolny Śląsk z marszałkiem. To Paweł Gancarz z PSL

Po kilkugodzinnych emocjach Dolny Śląsk wybrał władze. Marszałkiem województwa został Paweł Gancarz z PSL, szef lokalnych struktur ludowców oraz wiceminister infrastruktury. Nie był pierwszym kandydatem na to stanowisko — wcześniej, po wolcie grupki radnych PO, przepadła kandydatura Michała Jarosa, szefa dolnośląskich struktur Platformy.

Reklama

Sejmik wybierze jeszcze we wtorek wieczorem wicemarszałków i członków zarządu województwa.

Dolny Śląsk. Paweł Gancarz zgłoszony przez Bezpartyjnych

Zakulisowe rozmowy i tworzenie się nowego układu sił w 36-osobowym sejmiku trwały z dużą intensywnością od kilku dni. Kulminacją były dwa wtorkowe głosowania. Jarosa poparło 12 radnych Koalicji Obywatelskiej z 15-osobowego klubu. Głosowanie było tajne. Jaros miał wcześniej rekomendację władz PO w regionie.

Po nieudanym dla niego głosowaniu w sejmiku zgłaszano kolejne przerwy. Wreszcie późnym popołudniem doszło do zgłoszenia, a później do głosowania nad kandydaturą na marszałka Pawła Gancarza, który już wcześniej był wymieniany w różnych scenariuszach, jeśli chodzi o to stanowisko na Dolnym Śląsku. Gancarza zgłosił były marszałek, Cezary Przybylski z Bezpartyjnych. Mają oni pięcioosobowy klub radnych razem z PSL.

Ostatecznie Gancarza poparło 28 radnych, sześciu było przeciw, jeden głos był nieważny. To zaś oznacza, że marszałka z PSL poparli również radni PiS. Jednak poseł Michał Dworczyk z tej partii (również kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląsko-opolskiego) zastrzegł, że nie oznacza to, iż PiS wchodzi w koalicję z nowymi władzami województwa.