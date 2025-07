Kobosko o Hołowni i Czarzastym w rządzie. „Nowe otwarcie”

- Liderzy umówili się dziś na to, że pan premier przedstawi koncepcję na rekonstrukcję rządu i będzie to całościowa koncepcja funkcjonowania rządu po zmianach. Wydaje mi się, że musi to nastąpić dzisiaj, bo jakakolwiek informacja o tym, że ten proces zostanie jeszcze bardziej przeciągnięty, byłaby fatalna dla naszej koalicji i każdej z partii ją współtworzących. - zaznaczył Kobosko. - Trudno powiedzieć, że mówimy tylko o strukturze rządu, jeżeli nie uwzględniamy w niej propozycji dla liderów ugrupowań koalicyjnych. Z drugiej strony to nie jest tak, że mamy osoby i szukamy dla nich roboty w rządzie. Musi zostać przedstawione to, jak stworzyć bardziej funkcjonalną – i przekonującą dla wyborców – skuteczną strukturę rządową. To byśmy chcieli dziś usłyszeć - powiedział.

- Jeśli chodzi o rolę liderów koalicyjnych, to rozumiem koncepcję, jaka się pojawiła, i o której mówił ostatnio pozytywnie marszałek Hołownia. Chodzi o koncepcję zakładającą, że wszyscy liderzy koalicyjni znajdują się w rządzie – stwierdził Kobosko. - Dziś w rządzie są premier Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, ale nie ma marszałka Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego. To pewnie dla naszych wyborców byłby sygnał nowego, poważnego otwarcia, w którym każdy z liderów koalicyjnych ma konkretny obszar, za który odpowiada – ocenił Kobosko.

W nowym sondażu KO traci

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” – przeprowadzonym 27-28 czerwca 2025 – sprawdzono sytuację po rozpadzie Trzeciej Drogi. Badanie wskazuje, że na pierwszym miejscu jest PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma 28,9 proc., co oznacza zysk o 0,6 pp. w porównaniu do poprzedniego sondażu preferencji politycznych dla „Rz” przeprowadzonego tuż po II turze wyborów prezydenckich.

Tracą zaś partie koalicji rządzącej, w tym KO, która ma 26,5 proc., co oznacza spadek o 5,8 pp. Do Sejmu weszłaby Lewica z wynikiem 5,6 pp. (spadek o 0,7 pp.).

Foto: Tomasz Sitarski

Pod progiem są Polska 2050 (3,8 proc.) oraz PSL z wynikiem 3,2 proc.