Aktualizacja: 21.08.2025 07:02 Publikacja: 21.08.2025 06:56
Donald Tusk i Grzegorz Braun
Foto: PAP
Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 28,1 proc. Polaków co oznacza wzrost o 2,3 punktu proc. w porównaniu z sondażem przeprowadzonym 25-27 lipca.
Drugie miejsce zajmuje PiS – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 27,4 proc. wyborców. PiS, w porównaniu z poprzednim badaniem, stracił 0,9 punktu proc. poparcia.
Czytaj więcej
Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła wyniki badania dotyczącego oceny rządu Donalda Tuska.
Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą głosować chce 17,3 proc. badanych. Konfederacja uzyskała niemal identyczny wynik jak w poprzednim badaniu (straciła jedynie 0,1 punktu proc.).
Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica, na którą głosować chce 5,5 proc. badanych. Lewica w porównaniu do poprzedniego badania straciła 1,2 punktu proc. poparcia.
Poza Sejmem znalazłyby się obie partie tworzące w przeszłości Trzecią Drogę - a więc dzisiejsi koalicjanci KO i Nowej Lewicy. Na PSL chce głosować 3,6 proc. badanych (spadek o 0,1 punktu proc.), na Polskę 2050 – 2,6 proc. (spadek o 1,5 punktu proc.). Partia Szymona Hołowni znalazła się nie tylko poniżej progu wyborczego, ale też poniżej progu gwarantującego uzyskanie subwencji budżetowej (3 proc.). Warto zauważyć, że suma poparcia dla obu partii (6,2 proc.) jest zbyt niska, by mogły liczyć na wejście do parlamentu w przypadku odtworzenia koalicyjnego komitetu wyborczego Trzeciej Drogi (próg wyborczy dla takiego komitetu wynosi 8 proc.).
Przed Polską 2050 w sondażu jest Partia Razem, na którą głosować chce 3,1 proc. badanych (spadek o 0,5 punktu proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna również uzyskująca 3,1 proc. poparcia. Partia Brauna zanotowała największy spadek w sondażu – poparcie dla niej spadło o 2,3 punkt proc. (w poprzednim badaniu przekraczała próg wyborczy).
W przeliczeniu na mandaty KO mogłaby liczyć na 174 miejsc w Sejmie, PiS – na 169, Konfederacja miałaby 99 mandatów, a Lewica – 18. Oznacza to, że większość (231 mandatów) mogłyby uzyskać koalicje KO-Konfederacja (273 mandaty) i PiS-Konfederacja (268 mandatów).
Z sondażu wynika, że w porównaniu z wyborami z 2023 roku KO zwiększyłaby stan posiadania w Sejmie (w 2023 roku zdobyła 157 mandatów), a PiS straciłby ponad 20 mandatów (w 2023 roku zdobył 194 miejsca w parlamencie). Najwięcej zyskałaby Konfederacja, która w 2023 roku zdobyła 18 mandatów.
Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku metodą CATI/CAWI na reprezentatywnej grupie 1 000 osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 28,1 proc. Polaków co oznacza wzrost o 2,3 punktu proc. w porównaniu z sondażem przeprowadzonym 25-27 lipca.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W ostatnich tygodniach mamy w internecie do czynienia z prawicową falą. Politycy prawicy i ich tematy absolutnie...
Najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na koszt podatnika...
Wątpliwe darowizny, niekorzystne umowy i chybione projekty. A także dziwne umowy o pracę z członkami zarządu – r...
Polska głowa państwa powinna była uczestniczyć w spotkaniu z Donaldem Trumpem i światowymi liderami w Waszyngton...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas