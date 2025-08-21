Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż: Rośnie poparcie dla KO, partia Grzegorza Brauna traci najwięcej

Są wyniki najnowszego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 21.08.2025 06:56

Donald Tusk i Grzegorz Braun

Donald Tusk i Grzegorz Braun

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 28,1 proc. Polaków co oznacza wzrost o 2,3 punktu proc. w porównaniu z sondażem przeprowadzonym 25-27 lipca.

Sondaż: Konfederacja ze stabilnym poparciem na trzecim miejscu

Drugie miejsce zajmuje PiS – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 27,4 proc. wyborców. PiS, w porównaniu z poprzednim badaniem, stracił 0,9 punktu proc. poparcia. 

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Rząd Donalda Tuska tak źle nie był jeszcze oceniany

Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą głosować chce 17,3 proc. badanych. Konfederacja uzyskała niemal identyczny wynik jak w poprzednim badaniu (straciła jedynie 0,1 punktu proc.). 

Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica, na którą głosować chce 5,5 proc. badanych. Lewica w porównaniu do poprzedniego badania straciła 1,2 punktu proc. poparcia. 

Reklama
Reklama
174

Na tyle mandatów mogłaby liczyć KO w przyszłym Sejmie - wynika z sondażu United Surveys dla WP

Sondaż: PSL i Polska 2050 poza Sejmem, partia Szymona Hołowni poniżej progu 3 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się obie partie tworzące w przeszłości Trzecią Drogę - a więc dzisiejsi koalicjanci KO i Nowej Lewicy. Na PSL chce głosować 3,6 proc. badanych (spadek o 0,1 punktu proc.), na Polskę 2050 – 2,6 proc. (spadek o 1,5 punktu proc.). Partia Szymona Hołowni znalazła się nie tylko poniżej progu wyborczego, ale też poniżej progu gwarantującego uzyskanie subwencji budżetowej (3 proc.). Warto zauważyć, że suma poparcia dla obu partii (6,2 proc.) jest zbyt niska, by mogły liczyć na wejście do parlamentu w przypadku odtworzenia koalicyjnego komitetu wyborczego Trzeciej Drogi (próg wyborczy dla takiego komitetu wynosi 8 proc.). 

Przed Polską 2050 w sondażu jest Partia Razem, na którą głosować chce 3,1 proc. badanych (spadek o 0,5 punktu proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna również uzyskująca 3,1 proc. poparcia. Partia Brauna zanotowała największy spadek w sondażu – poparcie dla niej spadło o 2,3 punkt proc. (w poprzednim badaniu przekraczała próg wyborczy). 

W przeliczeniu na mandaty KO mogłaby liczyć na 174 miejsc w Sejmie, PiS – na 169, Konfederacja miałaby 99 mandatów, a Lewica – 18. Oznacza to, że większość (231 mandatów) mogłyby uzyskać koalicje KO-Konfederacja (273 mandaty) i PiS-Konfederacja (268 mandatów). 

Z sondażu wynika, że w porównaniu z wyborami z 2023 roku KO zwiększyłaby stan posiadania w Sejmie (w 2023 roku zdobyła 157 mandatów), a PiS straciłby ponad 20 mandatów (w 2023 roku zdobył 194 miejsca w parlamencie). Najwięcej zyskałaby Konfederacja, która w 2023 roku zdobyła 18 mandatów. 

Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku metodą CATI/CAWI na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Sondaże i badania Nowa Lewica

Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 28,1 proc. Polaków co oznacza wzrost o 2,3 punktu proc. w porównaniu z sondażem przeprowadzonym 25-27 lipca.

Sondaż: Konfederacja ze stabilnym poparciem na trzecim miejscu

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Mateusz Sabat, szef firmy Big Data for Leaders
Polityka
Mateusz Sabat: Politycy prawicy i ich tematy absolutnie dominują w internecie
Premier Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk da darmowe mieszkania ministrom i wicepremierom
Logo Polskiej Fundacji Narodowej
Polityka
Pusta kasa Polskiej Fundacji Narodowej. Wydane setki milionów, wchodzi prokuratura
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Jacek Nizinkiewicz: Pierwsza spektakularna porażka prezydenta Karola Nawrockiego
Polityka
Jacek Nizinkiewicz: Pierwsza spektakularna porażka prezydenta Karola Nawrockiego
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie