Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 28,1 proc. Polaków co oznacza wzrost o 2,3 punktu proc. w porównaniu z sondażem przeprowadzonym 25-27 lipca.

Sondaż: Konfederacja ze stabilnym poparciem na trzecim miejscu

Drugie miejsce zajmuje PiS – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 27,4 proc. wyborców. PiS, w porównaniu z poprzednim badaniem, stracił 0,9 punktu proc. poparcia.

Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą głosować chce 17,3 proc. badanych. Konfederacja uzyskała niemal identyczny wynik jak w poprzednim badaniu (straciła jedynie 0,1 punktu proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica, na którą głosować chce 5,5 proc. badanych. Lewica w porównaniu do poprzedniego badania straciła 1,2 punktu proc. poparcia.