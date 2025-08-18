Trzecia w badaniu Konfederacja zdobyła 15,4 proc. wskazań, co oznacza spadek o 1,3 punktu proc. Konfederacja uzyskałaby dzięki takiemu wynikowi – o 1,3 punktu proc. gorszym niż przed miesiącem – 80 mandatów w Sejmie.

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,3 proc., spadek o 1,9 punktu proc.), która obsadziłaby 8 mandatów oraz Nowa Lewica (5 proc., spadek o 1,6 punktu proc.), która też może liczyć na 8 mandatów.

Do Sejmu nie weszłyby partie tworzące przed wyborami w 2023 roku Trzecią Drogę – Polska 2050 (popiera ją 3,5 proc. badanych, wzrost o 0,2 punktu proc.) oraz PSL (3,4 proc., wzrost o 0,3 punktu proc.). Pod progiem wyborczym znalazła się też Partia Razem (3,3 proc. poparcia, spadek o 1,1 punktu proc.). Warto zwrócić uwagę, że nawet odtworzenie koalicji Trzeciej Drogi nie dałoby PSL i Polsce 2050 wejścia do Sejmu, gdyby te partie ponownie startowały jako koalicyjny komitet wyborczy (próg wyborczy dla niego wynosi 8 proc.).

Łukasz Pawłowski zwraca uwagę, że suma spadków Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (łącznie straciły 3,2 punktu proc.) w dużej mierze pokrywa się ze wzrostem, jaki odnotował PiS.

Sondaż: Jakie większości mogłyby powstać w przyszłym parlamencie?

Biorąc pod uwagę podział mandatów, na jaki wskazuje sondaż, w przyszłym Sejmie mogłoby dojść do utworzenia jedynie trzech koalicji większościowych. Jedna z nich jest w praktyce niemożliwa (KO–PiS), dwie inne wymagają obecności w koalicji rządzącej Konfederacji. Konfederacja i PiS mają łącznie 259 mandatów, co oznacza, że miałyby większość stabilniejszą, niż ta popierająca rząd Donalda Tuska (w momencie zaprzysiężenia 13 października 2023 roku mógł liczyć na 248 głosów w Sejmie). Jeszcze stabilniejsza byłaby większość KO–Konfederacja – taka koalicja uzyskałaby 265 mandatów. Żadna z tych większości nie dysponowałaby jednak wystarczającą liczbą głosów, by przełamać weto prezydenta (3/5 – 276 mandatów) ani by zmienić konstytucję (2/3 – 307 mandatów).