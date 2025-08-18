Rzeczpospolita
Nowy sondaż partyjny. PiS zyskuje dzięki Karolowi Nawrockiemu?

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła wyniki najnowszego sondażu partyjnego. Badanie komentuje prezes OGB Łukasz Pawłowski.

Publikacja: 18.08.2025 11:22

Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak

Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak

Foto: PAP, Radek Pietruszka

Artur Bartkiewicz

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-13 sierpnia na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). 

Sondaż: KO zdobyłaby więcej mandatów niż w 2023 roku, PiS zdobyłby ich mniej

Badanie wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, którą popiera 33,4 proc. badanych. Takie poparcie oznacza, że w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca KO zyskała 1,7 punktu proc. i w nowym Sejmie mogłaby liczyć na 185 mandatów. To wynik lepszy niż w wyborach z 2023 roku, gdy KO uzyskała 157 mandatów. 

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PSL, wicepremier i szef M
Polityka
Nowy sondaż partyjny. KO zyskuje, PiS traci. Polska 2050 nad progiem, PSL na dnie

Najwięcej zyskuje jednak drugie w sondażu Prawo i Sprawiedliwość. Na PiS chce głosować 30,6 proc. respondentów, co oznacza wzrost w ciągu miesiąca o 3,7 punktu proc. – Naszym zdaniem jest to efekt rozpoczęcia prezydentury Karola Nawrockiego – komentuje Pawłowski, który zwraca uwagę, że badanie przeprowadzano od dnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego (6 sierpnia) przez kolejnych kilka dni. PiS mógłby w przyszłym Sejmie liczyć na 179 mandatów – a więc mniej niż obecnie (w wyborach z 2023 roku partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 194 mandaty). 

259 mandatów

Tyle głosów miałaby w przyszłym Sejmie koalicja PiS-Konfederacja - wynika z sondażu OGB

Trzecia w badaniu Konfederacja zdobyła 15,4 proc. wskazań, co oznacza spadek o 1,3 punktu proc. Konfederacja uzyskałaby dzięki takiemu wynikowi – o 1,3 punktu proc. gorszym niż przed miesiącem – 80 mandatów w Sejmie. 

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,3 proc., spadek o 1,9 punktu proc.), która obsadziłaby 8 mandatów oraz Nowa Lewica (5 proc., spadek o 1,6 punktu proc.), która też może liczyć na 8 mandatów. 

Do Sejmu nie weszłyby partie tworzące przed wyborami w 2023 roku Trzecią Drogę – Polska 2050 (popiera ją 3,5 proc. badanych, wzrost o 0,2 punktu proc.) oraz PSL (3,4 proc., wzrost o 0,3 punktu proc.). Pod progiem wyborczym znalazła się też Partia Razem (3,3 proc. poparcia, spadek o 1,1 punktu proc.). Warto zwrócić uwagę, że nawet odtworzenie koalicji Trzeciej Drogi nie dałoby PSL i Polsce 2050 wejścia do Sejmu, gdyby te partie ponownie startowały jako koalicyjny komitet wyborczy (próg wyborczy dla niego wynosi 8 proc.). 

Łukasz Pawłowski zwraca uwagę, że suma spadków Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (łącznie straciły 3,2 punktu proc.) w dużej mierze pokrywa się ze wzrostem, jaki odnotował PiS. 

Sondaż: Jakie większości mogłyby powstać w przyszłym parlamencie?

Biorąc pod uwagę podział mandatów, na jaki wskazuje sondaż, w przyszłym Sejmie mogłoby dojść do utworzenia jedynie trzech koalicji większościowych. Jedna z nich jest w praktyce niemożliwa (KO–PiS), dwie inne wymagają obecności w koalicji rządzącej Konfederacji. Konfederacja i PiS mają łącznie 259 mandatów, co oznacza, że miałyby większość stabilniejszą, niż ta popierająca rząd Donalda Tuska (w momencie zaprzysiężenia 13 października 2023 roku mógł liczyć na 248 głosów w Sejmie). Jeszcze stabilniejsza byłaby większość KO–Konfederacja – taka koalicja uzyskałaby 265 mandatów. Żadna z tych większości nie dysponowałaby jednak wystarczającą liczbą głosów, by przełamać weto prezydenta (3/5 – 276 mandatów) ani by zmienić konstytucję (2/3 – 307 mandatów). 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

O możliwość utworzenia koalicji KO–Konfederacja pytaliśmy w niedawnym sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Przekonanie, że taka koalicja może powstać wyraziło wówczas 18,5 proc. badanych.

Źródło: rp.pl

